Kütahya Belediyesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Kütahya Belediyesi personeline yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminer, Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından verildi.

Eğitimin içeriği

Programda uyuşturucu ve madde bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılığın oluşum süreci ve mücadele yöntemleri kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılara ayrıca erken farkındalığın önemi, risk gruplarının tanınması ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.

Soru-cevap ve kurumlar arası iş birliği

Seminer sırasında belediye personelinin soruları yanıtlandı ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği vurgulandı. Eğitimin, uygulamadaki sorumluluklar ve koordinasyon başlıklarına odaklandığı bildirildi.

Bundan sonra

Kütahya Belediyesi yetkilileri, personelin bilinçlenmesine katkı sunan ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan eğitim programlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etti.

