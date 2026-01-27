Hasankeyf’te Gençlik Rüzgarı: 200 Gençle 2026 Kamp Sezonu Başladı

Hasankeyf’te Gençlik Rüzgarı: 2026 Kamp Sezonu Açıldı

Batman’ın tarihi dokusuyla göz dolduran ilçesi Hasankeyf, 2026 yılının ilk kamp döneminde Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaklaşık 200 genci ağırlayarak sezona "merhaba" dedi.

Kampı düzenleyen kurum ve kapsamı

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hasankeyf Gençlik Kampı, 2026 yılının 1. döneminde Artvin, Bingöl, Rize, Erzincan ve Kars illerinden gelen genç misafirlerine kapılarını açtı. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği kamp programı, katılımcılardan tam not aldı.

Etkinlikler ve geziler

Kamp süresince gençlere sadece tatil fırsatı sunulmadı; kişisel gelişim atölyeleri ve rehberli gezilerle zenginleştirilen program kapsamında gençler Hasankeyf Müzesi, Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Kalesi, Malabadi Köprüsü ve Mor Kiryakus Manastırı gibi tarihi yapıları ziyaret etti.

Ayrıca katılımcılar, düzenlenen turlar kapsamında Midyat ve Batman merkez gezileriyle yöresel kültürü yakından tanıma ve alışveriş yapma imkanı buldu.

