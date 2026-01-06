Yunusemre HEM'den Basına Teşekkür: Çalışan Gazeteciler Günü'nde Samimi Buluşma

Yunusemre HEM, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek çalışmaların duyurulmasındaki katkıları için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:57
Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, her etkinliklerinin halka duyurulmasında büyük önemi olan basın mensuplarına teşekkür edildi.

Katılımcılar

Programda Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ile Manisa’da görev yapan basın mensupları yer aldı.

Kutlama ve Teşekkür Konuşmaları

Programda konuşan Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak programa katılan tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise gazetecilerin gününü ve yeni yılı tebrik ederek, 2026 yılının 'Aile yılı' ilan edilmesine dikkat çekti. Eğitim camiası olarak basını kendi ailelerinin bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Demirtaş, eğitim kurumlarında yapılan çalışmaların kamuoyuna doğru ve sağlıklı şekilde duyurulmasında basının üstlendiği sorumluluğun son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Yunusemre’nin tarihsel ve kültürel önemine de değinen Demirtaş, birlik ve beraberlik mesajı vererek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile köklerden alınan gücün geleceğe taşınmasının hedeflendiğini söyledi. Görev süresi boyunca fiziki yatırımlar kadar gönüllere dokunmanın da önemli olduğuna işaret eden Demirtaş, "Samimiyet ve güvenin olmadığı yerde yapılan işler eksik kalır. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz" dedi.

Basından Teşekkür ve Kapanış

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın da ev sahipliği için teşekkür ederek, Manisa basını olarak Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezlerinin çalışmalarını yakından ve keyifle takip ettiklerini söyledi.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

