Zafer İlkokulu Altıntaş’ın Gururu: İlde İki Önemli Derece

Zafer İlkokulu öğrencileri Aysima Çay ve Elif Erva Ilık, Kütahya ilindeki yarışmalarda birincilik ve üçüncülük kazandı; madalyalar müdür Serdar Taşoğlu tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:24
Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde eğitim veren Zafer İlkokulu, il genelinde düzenlenen yarışmalarda elde ettiği derecelerle ilçenin gururu oldu.

İl Birinciliği ve Üçüncülük

Kütahya Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu Müdürlüğü tarafından Kütahya genelindeki ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen "Şehit Çağlayan Irmak’a Mektup" yarışmasında, Zafer İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Aysima Çay Kütahya il birincisi oldu.

Ayrıca Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Verem Savaş Derneği Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen ilkokullar arası resim yarışmasında, Zafer İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Elif Erva Ilık Kütahya il üçüncülüğünü kazandı.

Madalyalar ve Okulun Başarısı

İl genelinde düzenlenen yarışmalarda bir hafta içinde iki önemli ödül kazanarak Altıntaş’ı başarıyla temsil eden öğrencilere madalyaları, Zafer İlkokulu Müdürü Serdar Taşoğlu tarafından takdim edildi. Elde edilen bu başarılar, okulun akademik ve sosyal alandaki çalışmalarının meyvesi olarak değerlendirildi.

