1+0 (Stüdyo) Daire İzni: Kiralarda Düşüş ve Sektörde Canlanma Beklentisi

Resmi Gazete düzenlemesiyle stüdyo (1+0) dairelere dönüş

MERTKAN ORUÇ/UĞUR ASLANHAN - Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle binalarda %20'den fazla olmamak koşuluyla 1+0 daire tipinin yapımına izin verilmesi, gayrimenkul piyasasında geniş yankı uyandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile stüdyo dairelerin inşa süreçlerine dair teknik düzenlemeler getirildi.

2017 yılında durdurulan bu konut tipinin üretimine yeniden başlanmasının, özellikle kiralık konut piyasasında fiyatlamaları aşağı çekmesi ve sektörde hareketlilik yaratması bekleniyor.

GYODER: Projelerde hız ve 250'den fazla alt sektöre destek

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, düzenlemenin değişen demografik yapı, artan öğrenci ve genç profesyonel nüfus ile yavaşlayan konut arzı gibi unsurları dikkate aldığını vurguladı. Çekici, stüdyo dairelerin yalnızca gençler için değil, tek başına kalan yaşlılar için de önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çekici, "Stüdyo dairelerin üretiminin yeniden mümkün hale gelmesi, bekleyen birçok projede hızlı bir hareketlenme yaratacak ve 250'den fazla alt sektörü destekleyecektir" dedi. Ayrıca bu konut tiplerinin kiralık piyasasında denge unsuru olacağını ve yatırımcılara yüksek kiralanabilirlik ile portföy çeşitlendirme avantajı sağlayacağını ifade etti.

İMKON: Erişilebilir konut ve kaynak verimliliği

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, yeni düzenlemenin 1+0 dairelere binalarda %20 oranında yer verilmesine olanak tanıdığını hatırlattı. Tellioğlu, "Binalar tamamen 1+0 yapılmayacak. 3+1, 4+1 projelerde de bu daire tipine yer verilecek" diyerek öğrenciler, emekliler ve bekarlar için bütçeye uygun yapıların sağlanacağını söyledi.

Tellioğlu, küçük dairelerin bulunamaması nedeniyle oluşan kaynak israfının azalacağını ve düzenlemenin konut piyasasını hem arz hem talep yönünden olumlu etkileyeceğini belirtti.

KONUTDER: Arz çeşitliliği ve erişilebilirlik

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, düzenlemeyle 1+0 daire üretiminin önündeki engellerin kaldırıldığını söyledi. Yılmaz, yönetmeliğin hane halkı büyüklüğündeki düşüş, artan tek kişilik hane sayısı ve yaşlanan nüfus gibi toplumsal dinamiklere yanıt verdiğini vurguladı.

1+0 dairelerin metrekare verimliliği ve ekonomik üretim modeli sunduğunu belirten Yılmaz, bu tip konutların şehir merkezlerine yakın bölgelerde genç çalışanlar, öğrenciler ve yalnız yaşayan yaşlılar için fonksiyonel yaşam alanları sağladığını ifade etti. Yılmaz, düzenlemenin özellikle kira artışına alternatif oluşturabileceğini de ekledi.

AYİDER: Talep ve arz dengesinde olumlu etki

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, düzenlemeyi bir ihtiyaç olarak nitelendirdi. Şişik, maliyetler nedeniyle konut üretim hızının istenilen seviyede olmadığını, düzenlemeyle inşaat firmalarının özellikle şehir merkezinde daha fazla konut üretebileceğini söyledi.

Şişik, "Kiralık daire sayıları artarken fiyatlarda düşüş meydana gelecek. Faizlerin de düşmesiyle bu dairelere ilgi artacak ve ruhsat sayılarındaki artış hızlanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Özetle, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, 1+0 (stüdyo) dairelerin parselde bağımsız bölüm sayısının %20'sine kadar inşa edilebilmesine imkân vererek sektörde arz çeşitliliğini artırmayı, kiralık piyasasında denge sağlamayı ve konuta erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.