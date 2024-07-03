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Akbank destek musluğunu açtı! Kimliğiyle başvurana 15.000 TL nakit para yatıracak!

Akbank, paraya sıkışanların imdadına yetişti! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 03.07.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:26
Akbank destek musluğunu açtı! Kimliğiyle başvurana 15.000 TL nakit para yatıracak!

Akbank, TC vatandaşı müşterilerine 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu yeni kampanya, acil nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir kolaylık sağlıyor. 36 ay vadeli esnek ödeme planı ve düşük faiz oranları ile sunulan bu kredi, 18 yaş üzeri tüm bireylerin başvurusuna açık.

akbank

Kredi başvurusu yapmak ise son derece basit. Müşteriler, Akbank’ın SMS kredi servisini kullanarak şubeye gitmeden işlem yapabiliyorlar. SMS ile başvuru için "Kredi" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarasını 4425’e göndermek yeterli. Ayrıca, Akbank Direkt mobil uygulaması üzerinden de hızlı ve güvenli bir şekilde kredi başvurusu yapılabiliyor. Başvurular, genellikle 5 dakika içinde değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

akbank kampanya

Akbank’ın sunduğu bu özel ihtiyaç kredisi kampanyası, kolay başvuru süreci ve hızlı sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Esnek ödeme planları ve uygun faiz oranları sayesinde müşterilere büyük bir finansal rahatlama sağlıyor. Daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için Akbank Direkt mobil uygulamasını ziyaret edebilir veya SMS ile hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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