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Borsa İstanbul'da Yükseliş: BIST 100 10.025,47 Puan Seviyesinde Kapatıldı

BIST 100 endeksi, gün sonunda 10.025,47 puana ulaşarak günü %0,77'lik bir artışla tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:30
Borsa İstanbul'da Yükseliş: BIST 100 10.025,47 Puan Seviyesinde Kapatıldı

Borsa İstanbul'da Yükseliş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,77 değer kazanarak 10.025,47 puan seviyesinden kapandı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,47 puan artış sağlarken, toplam işlem hacmi 75,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör Performansları

Bankacılık endeksi %0,60, holding endeksi ise %0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör %3,12 ile spor olurken, tek kaybettiren sektör %0,76 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalarda Durum

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimlerinin düşük kalması devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) gevşeme döngüsündeki belirsizlikler nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor.

Analiz ve Beklentiler

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Aynı zamanda dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamaları, Almanya'da ise işsizlik oranı gibi kritik veriler de gündemde olacak.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puan seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.700 puan seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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