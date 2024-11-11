e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi Açılış Konferansı Gerçekleştirildi

e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi Açılış Konferansı Yapıldı

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin finansman desteğiyle yürütülen "e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi"nin açılışını gerçekleştirdi. Elektronik ticaret ortamında adaletli, şeffaf ve güvenli bir yapı oluşturmayı hedefleyen bu proje, bir otelde düzenlenen konferansla tanıtıldı. Programa kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'dan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye ile AB arasında ikili ticaretin 210 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin AB'nin 5'inci ticaret ortağı olduğunu ifade etti. Tuzcu, "Avrupa Birliği en önemli ihracat pazarımız. Teknik düzenlemelerden dış ticarete kadar birçok alanda birbirimize katkı sağlıyoruz." dedi.

Tuzcu, dijitalleşmenin dünya genelinde oyun değiştirici olduğunu belirterek, Türkiye'de de e-ticaretin geçen yıl 500 milyar liranın üzerine çıktığını kaydetti. Bu bağlamda, e-ticaretin güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Projenin Önemi ve Hedefleri

Tuzcu, açılışı yapılan proje ile elektronik ticaretin güvenli bir şekilde büyümesi için önemli bir adım attıklarını belirtti. Proje ile birlikte hem dijital çözümler hem de yenilikçi teknolojilerle ürün güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca Türkiye'deki diğer uygulayıcı kuruluşlara da deneyim aktarımında bulunarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi sağlanacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Vurguları

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin ürün güvenliği konusunda önemli bir örnek teşkil ettiğini ve sürdürülebilirliğin projelerde önemli bir kriter olduğunu ifade etti. Bozay, Türkiye’nin yeşil ve ikiz dönüşümde AB standartlarını yakalamaya çalıştığını belirtti.

Ürün Güvenliği İthalat ve İhracat İçin Temel

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, ürün güvenliğinin ihracatın anahtarı, ithalatın ise kilidi olduğunu vurguladı. Karabörklü, ürün güvenliğinin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında ve firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesinde büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Barbaros Murat Köse, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili kuruluşu Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin yönettiği fon miktarının toplam 3,3 milyar avroya ulaştığını belirterek, proje sayesinde tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin AB ürün güvenliği kuralları doğrultusunda geliştirileceğini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Elektronik ticaret ortamında adaletli, şeffaf ve güvenli bir yapı oluşturmayı amaçlayan "e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi"nin açılışı yapıldı. Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen projenin açılışı, bir otelde düzenlenen konferansla gerçekleştirildi. Programa kamu, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Elektronik ticaret ortamında adaletli, şeffaf ve güvenli bir yapı oluşturmayı amaçlayan "e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi"nin açılışı yapıldı. Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen projenin açılışı, bir otelde düzenlenen konferansla gerçekleştirildi. Programa kamu, özel sektör ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.