1 kg çay 96 tl ye, yarım kilo çay 51 tl’ye düşüyor! Tarım Kredi Kooperatifi 17 23 Şubat kataloğu

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde uygun fiyatlarla ürün satın almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. Atıştırmalıktan çaylara, bal kaymaktan yüzey temizleyicisi ciflere kadar birçok ürün uygun fiyatlarda Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde satılacak. 17 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmaya başlamış olan bu aktüel ürünler kataloğunda resmen yok yok. İşte 17 23 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu…

DEMLİK POŞET ÇAY, NORMAL ÇAY, TÜRK KAHVESİ, DİBEK KAHVESİ HEPSİ UYGUN FİYATLARLA SATIŞTA

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerin 17 Şubat 2024 tarihi itibari ile başlatmış olduğu bu aktüel ürünler kataloğunda bitki çayı 29,90, dibek kahvesi 36,90, kahve dükkanı filtre kahve 87,90, Kocatepe Türk kahvesi 27,90, Sütaş çikolatalı süt 35, Bergamot aromalı çay 500 gr 51,90, demin de tiryaki çay 1000 gr 96,90, demlik süzen poşet siyah çay 48’li 29,90 TL’ye satışta olacak.

Gıda ürünlerinin yanı sıra yüzey temizleyicisi çeşitleri 28,90, cam temizleyicisi 24,90, sıvı krem çeşitleri 26,90, sıvı bulaşık deterjanı 22,90, çamaşır suyu 31,90 TL’den satılacak. Sizlerde Tarım Kredi Kooperatifi marketlerden indirimli ürünleri almak istiyorsanız; 13 23 Şubat aktüel kataloğuna muhakkak göz gezdirmelisiniz.