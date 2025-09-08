1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi İstanbul’da: Gayrimenkulde Yeni Eğilimler

İTO ve TÜGEM işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi'nde İstanbul'da kiralama, yatırım eğilimleri ve dijital dönüşüm ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:29
1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi İstanbul’da: Gayrimenkulde Yeni Eğilimler

1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi açılışında sektörün güncel dinamikleri ve geleceğe dönük stratejileri masaya yatırıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul’un sektör için önemi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kongrede yaptığı konuşmada gayrimenkul sektörünün tüm ekonominin ev sahibi olduğunu vurguladı. Avdagiç, “İstanbul’da yılın ikinci çeyreğinde yapılan kiralamaların önemli bir kısmının yeni kiralamalar olmasının kendileri için değerli olduğunu” belirtti.

Avdagiç, İstanbul’da yatırım eğilimlerinin cadde mağazaları, küçük ölçekli ofis projeleri, depolama ve lojistik alanlarına yöneldiğini aktararak, “Elbette reel bir iyileşme ve gelişme için biraz daha zamana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca sektörün değişime ayak uydurmasının önemine değinen Avdagiç, WebTapu uygulaması ve ilanlarda kimlik doğrulama zorunluluğu gibi adımların sektörü yeni bir aşamaya taşıdığını söyledi. Mevzuat ve teknolojik altyapının güncellenmesinin şeffaflığı ve hizmet kalitesini artırdığını aktardı ve sektörün yapay zeka, gayrimenkul teknolojileri ve dijitalleşmeyi verimli şekilde kullanması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası bakış: NAR Başkanı Daniel Guerra

ABD Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) Küresel Başkanı Daniel Guerra, İstanbul’u hem bağlantılılığın hem de özgünlüğün simgesi olarak nitelendirdi. Guerra, İstanbul sayesinde küresel olarak daha bağlantılı hale geldiklerini ve gayrimenkul uzmanlarının topluluklarına dönüşüm sağlayan bir misyona sahip olduğunu ifade etti.

Guerra, uluslararası sertifikasyon ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekti; üyelerin geniş kapsamlı eğitimlere ihtiyaç duyduğunu ve sertifikalı uzmanların işlemlerini daha ileri taşıyabildiğini belirtti.

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan’ın değerlendirmesi

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan, gayrimenkul sektörünün barınmadan yatırıma, ekonomiden şehir gelişimine kadar yaşamın her alanına dokunan stratejik bir alan olduğunu söyledi. Kongreye katılan yerli ve yabancı temsilcilerin sektörün vizyonuna katkı sağlayacağını vurguladı ve İTO yönetimine destekleri için teşekkür etti.

Kapanış ve ileriye dönük fırsatlar

Kongrede, Kentsel dönüşüm projeleri, mega altyapı yatırımları, turizm odaklı gelişmeler ve yabancıya konut satışında vatandaşlık imkanı gibi konuların Türkiye ve İstanbul için önemli avantajlar sunduğu ifade edildi. Panel ve oturumlarla devam eden kongre, sektörün dijital dönüşüm ve yatırım fırsatlarına odaklanan tartışmalarla sona erecek.

Öne çıkan vurgular: İstanbul’un gayrimenkulde lokomotif rolü, yeni kiralama eğilimleri, teknolojik uygulamaların sektöre etkisi ve reel iyileşme için zamana ihtiyaç olduğu.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Perakende Zirvesi 2025 10-11 Eylül'de Haliç'te — Ömer Düzgün: 'Sektörün Ortak Sesi Olacağız'
2
Hisarcıklıoğlu'ndan 2026-2028 OVP'ye olumlu değerlendirme
3
Çin'in Ham Petrol İthalatı Ağustos'ta %4,8 Artışla 49,5 Milyon Ton
4
Safranbolu'da AB Tescilli Safranın Ekimi Sürüyor
5
TCMB Bilgi Amaçlı Döviz Kurları — Güncel TL Karşılıkları
6
Bolat: Suriye 2011 Öncesi Gibi Transit Ticaret Üssü Olacak
7
Lisanslı Depoculukta Dijitalleşme: Lisanslı Depo Bilgi Sistemi Kuruluyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat