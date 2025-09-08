1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi İstanbul’da: Gayrimenkulde Yeni Eğilimler

1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) işbirliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Gayrimenkul Kongresi açılışında sektörün güncel dinamikleri ve geleceğe dönük stratejileri masaya yatırıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul’un sektör için önemi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kongrede yaptığı konuşmada gayrimenkul sektörünün tüm ekonominin ev sahibi olduğunu vurguladı. Avdagiç, “İstanbul’da yılın ikinci çeyreğinde yapılan kiralamaların önemli bir kısmının yeni kiralamalar olmasının kendileri için değerli olduğunu” belirtti.

Avdagiç, İstanbul’da yatırım eğilimlerinin cadde mağazaları, küçük ölçekli ofis projeleri, depolama ve lojistik alanlarına yöneldiğini aktararak, “Elbette reel bir iyileşme ve gelişme için biraz daha zamana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca sektörün değişime ayak uydurmasının önemine değinen Avdagiç, WebTapu uygulaması ve ilanlarda kimlik doğrulama zorunluluğu gibi adımların sektörü yeni bir aşamaya taşıdığını söyledi. Mevzuat ve teknolojik altyapının güncellenmesinin şeffaflığı ve hizmet kalitesini artırdığını aktardı ve sektörün yapay zeka, gayrimenkul teknolojileri ve dijitalleşmeyi verimli şekilde kullanması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası bakış: NAR Başkanı Daniel Guerra

ABD Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) Küresel Başkanı Daniel Guerra, İstanbul’u hem bağlantılılığın hem de özgünlüğün simgesi olarak nitelendirdi. Guerra, İstanbul sayesinde küresel olarak daha bağlantılı hale geldiklerini ve gayrimenkul uzmanlarının topluluklarına dönüşüm sağlayan bir misyona sahip olduğunu ifade etti.

Guerra, uluslararası sertifikasyon ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekti; üyelerin geniş kapsamlı eğitimlere ihtiyaç duyduğunu ve sertifikalı uzmanların işlemlerini daha ileri taşıyabildiğini belirtti.

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan’ın değerlendirmesi

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan, gayrimenkul sektörünün barınmadan yatırıma, ekonomiden şehir gelişimine kadar yaşamın her alanına dokunan stratejik bir alan olduğunu söyledi. Kongreye katılan yerli ve yabancı temsilcilerin sektörün vizyonuna katkı sağlayacağını vurguladı ve İTO yönetimine destekleri için teşekkür etti.

Kapanış ve ileriye dönük fırsatlar

Kongrede, Kentsel dönüşüm projeleri, mega altyapı yatırımları, turizm odaklı gelişmeler ve yabancıya konut satışında vatandaşlık imkanı gibi konuların Türkiye ve İstanbul için önemli avantajlar sunduğu ifade edildi. Panel ve oturumlarla devam eden kongre, sektörün dijital dönüşüm ve yatırım fırsatlarına odaklanan tartışmalarla sona erecek.

Öne çıkan vurgular: İstanbul’un gayrimenkulde lokomotif rolü, yeni kiralama eğilimleri, teknolojik uygulamaların sektöre etkisi ve reel iyileşme için zamana ihtiyaç olduğu.