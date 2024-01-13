10 bankadan emekli promosyonu kararı! Daha önce promosyon almış emeklileri de ilgilendiriyor!

Maaş ödemelerinin durumu merak edilirken bankalar, beklenmedik bir şekilde promosyonlara zam yaptı. Garanti BBVA'nın Ocak 2024 tarihli emekli maaşlarına yönelik promosyon rakamları belirlendi ve bu durum milyonlarca emekli vatandaşı sevindirdi.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI





Banka tarafından yapılan duyuruya göre, emekli promosyonları şu şekilde olacak:

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL promosyon,

3.500 - 7.500 TL arasında maaş alanlara 5.250 TL promosyon,

7.500 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 6.750 TL promosyon,

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 7.500 TL promosyon sunulacak.

Bu özel avantajdan faydalanmak isteyen emeklilerin bankanın resmi internet sitesine göz atarak, kampanya katılım tarihlerine bakmaları gerekiyor. Emeklilerin, gelirlerini veya aylıklarını 3 yıl süreyle Garanti BBVA'dan almaya söz vermeleri gerekiyor. Promosyon ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun belirlediği koşullar dahilinde gerçekleşiyor. Birden fazla emekli maaşı alanlar için ise toplam maaşlarının birleşik tutarı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

Taahhütname imzalandıktan sonra, ilk maaşın bankaya yatışını takiben ilk 3 iş günü içerisinde promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu ödemeye konu olan maaş için, taahhüt süresi boyunca banka değişikliği yapılamıyor. Ancak, taahhüt süresi içerisinde emekli maaşı kesilirse veya farklı bir kuruma taşınırsa, taahhüdün sonlandırılması durumunda kalan süreye göre promosyonun iade edilmesi söz konusu olabiliyor.

Garanti BBVA'nın bu promosyon kampanyası, emekli vatandaşlara önemli bir finansal avantaj sunarken, emeklilik maaşlarının bankadan alınmasını etkileyebilecek kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.