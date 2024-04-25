10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı

Temmuz ayı yaklaşırken, birçok vatandaş için gelir artışı müjdesi geliyor. Emeklilerden memurlara, kamu işçilerinden yaşlılara ve engellilere kadar geniş bir kesimi kapsayacak olan ödemelerde zam hesabı, birçok insanı sevindiriyor. Bu artışın detayları da yavaş yavaş netleşiyor. Emeklilerin yanı sıra, memurların maaşlarında da artış bekleniyor. Kamu çalışanlarının alacağı zamlar, ekonomik açıdan bir rahatlama sağlayacak. Peki, 2024 Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler…





Memur maaşlarında yapılacak olan katsayı artışının, sosyal yardım ödemelerine de olumlu yansıması umut ediliyor. Yine de, bu artışların enflasyon oranına bağlı olacağı ve bu konuda ipuçlarının gelmeye başladığı ifade ediliyor. Herkesin gözü kulağı bu konuda; işte Temmuz ayı zam oranları…

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında yüzde 49.25’lik bir artışla birlikte 11.68 puanlık refah payı alarak kök aylıklarını artırdılar. Bu grup, Temmuz ayında ilk altı aylık enflasyon oranında bir artış bekliyor.

İlk üç aylık enflasyon oranı yüzde 15.06 olarak belirlendi. Geriye kalan üç veriye bakıldığında, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi, emeklilerin zam oranının yani 6 aylık TÜFE’nin yüzde 25.48 olabileceğini gösteriyor.

3 Temmuz’da nihai zam oranı netleşecek. Bu yükseltmenin yanı sıra, ek bir iyileştirme de planlanıyor. Bu durumda, refah payı ve asgari aylık artış beklentileri söz konusu.





MEMEURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM ORANLARI

Ocak ayında %49.25 oranında zam alan memur ve memur emeklileri, Temmuz’da %10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %15’i aşan kısmı kadar ek artış alacaklar. 6 aylık TÜFE tahmini %25.48 olduğuna göre, enflasyon farkı %9.11 olacak. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, memur ve emeklilerin maaşlarındaki artış %20.02’ye çıkacak.

Temmuz ayında, en düşük maaşlar %20.02’lik artış oranına göre, memurlarda 32 bin 860 lira’dan 39 bin 439 lira’ya, memur emeklilerinde ise 14 bin 741 lira’dan 17 bin 692 lira’ya yükselecek.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN ZAM ORANLARI

Bu yılın başında maaşlarına %32.57 oranında bir artış uygulanan kamu çalışanları, ikinci zam olarak ‘yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10’u aşan kısmı kadar ek artış’ alacaklar.

Eğer ilk 6 aylık enflasyon %25.48 olarak gerçekleşirse, çalışanların zam oranı, %14.07 enflasyon farkıyla birlikte, %25.48’e çıkacak. Bu tahmine göre, kamu çalışanlarının en düşük brüt maaşı 33 bin 159 lira’dan 41 bin 608 lira’ya yükselecek.



