10. Sürdürülebilir Finans Forumu: Yeni Ekonomik Dönüşümün Kapıları Aralanıyor

10. Sürdürülebilir Finans Forumu'nda Dönüşüm Konuşuldu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, "Üçüz dönüşümün başladığı bu dönemde yeni bir ekonomik yapıya geçiyoruz. Ülkemiz ve iş dünyamız için bu geçiş dönemi tarihi bir fırsat." ifadelerini kullandı. Günsel, bu dönüşüm sürecinin hem riskler hem de birçok fırsatlar sunduğunu belirtti.

Borsa İstanbul'da düzenlenen 10. Sürdürülebilir Finans Forumu, SKD Türkiye ve UN Global Compact Türkiye işbirliği ile gerçekleştirildi. "Üçüz Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Finans: Dijitalleşme, Karbonsuzlaşma ve Sosyal Etki" temasıyla dikkat çeken etkinlik, sürdürülebilir finansın önemini vurgulayan en etkili platformlardan biri olarak tanıtıldı.

Dönüşüm Sürecinde Atılan Önemli Adımlar

Konuşmasında, Türkiye'deki sürdürülebilir finans alanında son 10 yılda kaydedilen gelişmelere de değinen Ediz Günsel, ilk yeşil tahvil ihracı ve yenilenebilir enerji projelerine sağlanan finansman gibi önemli adımların altını çizdi.

Günsel, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) atıfta bulunarak, NDC Sentez Raporu'ndan elde edilen verilerin, mevcut taahhütlerin yetersiz olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Dünya genelinde sera gazı emisyonlarının 2030'da yalnızca %2,6 azalacağını vurguladı.

Finansman İhtiyacı ve Hedefler

Günsel, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda büyük bir finansman ihtiyacının bulunduğunu belirterek, 2023 Dünya Bankası verilerine göre bu dönüşüm için gereken ek kaynak miktarının 482 milyar dolar olduğunu ifade etti. Ayrıca, ülkelerin iklim finansmanı hedeflerinin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atılması gerektiğini öne sürdü.

Finansmanın Rolü ve Ortak Vizyon

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, üçüz dönüşümün gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanın sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Bu dönüşüm, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir vizyonla çalışmasına bağlı." dedi.

Etkinliğin Ana Temaları ve Katılımcılar

Forum, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası gibi ana sponsorların yer aldığı bir etkinlik olarak, pek çok sektör temsilcisini bir araya getirdi. Teknolojinin sürdürülebilir finans süreçlerindeki rolü, karbon piyasaları ve sosyal etki yatırımları genişletme konuları forumda tartışıldı. Katılımcılar, Türkiye'deki mevcut durum ve küresel gelişmelere dair bilgiler edindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

SKD Türkiye ile UN Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlenen "10. Sürdürülebilir Finans Forumu", Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

SKD Türkiye ile UN Global Compact Türkiye işbirliğiyle düzenlenen "10. Sürdürülebilir Finans Forumu", Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.