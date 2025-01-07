DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,84 -0,38%
ALTIN
3.008,43 -0,64%
BITCOIN
3.566.710,07 1,09%

10. Türksat Model Uydu Yarışması İçin Başvurular Açıldı

Türksat Model Uydu Yarışması'nın 10'uncusu için başvurular başladı. Toplam 2,1 milyon lira ödül ve ödüllü kategorilerle uzay teknolojileri destekleniyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:52
10. Türksat Model Uydu Yarışması İçin Başvurular Açıldı

Türksat Model Uydu Yarışması'nın 10'uncusu Başlıyor

Uzay teknolojileri alanında Türkiye'de insan kaynağı yetiştirilmesini teşvik eden ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Türksat Model Uydu Yarışması" için başvuru süreci başladı.

Başvuru Süresi ve Ödüller

Yarışmada, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sunulacak. Başvurular 20 Şubat'ta sona erecek ve yarışmada bu yıl üç ayrı kategoride toplam 2,1 milyon lira ödül dağıtılacak.

Model Uydular Roketlerle Fırlatılacak

Katılımcılar, telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılayan, otonom bir yapı kuran küçük bir uydu planlayarak üretecekler. Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirme süreçlerine kadar, yarışmacılar gerçek bir uydunun model versiyonunu üretmiş olacaklar.

Yarışmanın ilk 5 etabını başarıyla tamamlayan 15 takım, Aksaray Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirilecek "uçuş etabı"nda yarışacak. Üretilen model uydular, yarışmaya özgü tasarlanan roketlerle yaklaşık 700 metre yüksekliğe fırlatılacak. Yarışmada, model uyduların ayrılması ve görüntü aktarımı gibi görevlerin yanı sıra iniş sırasında 8 sensörden alınan telemetri verileri anlık olarak yer istasyonuna iletilecek.

Takım Olarak Katılma İmkanı

Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin takım olarak katılabileceği yarışmaya başvurular, buradan gerçekleştirilebiliyor. Takımlar, "Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü", "TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Consellation)" ve "Yakın Uzay Yolcusu" kategorilerinde yer alacak.

Uzay Teknolojilerinin Milli Üretimi

Yarışma, uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesine ve öğrencilerin sektördeki uzmanlarla iletişim kurmalarına katkı sağlıyor. 2016 yılında üç takım ve 18 kişiyle başlayan süreç, 6 farklı ülkeden 1000'i aşkın öğrencinin katılımıyla uluslararası bir yarışmaya dönüştü. Geçen yıl 167 takımın katıldığı yarışmada 15 takım finale kalırken, birinci METU Caelum, ikinci Orion, üçüncü ise B-Dispate takımı oldu.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB, İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi
2
10. Türksat Model Uydu Yarışması İçin Başvurular Açıldı
3
ECB: Tüketicilerin Orta Vadeli Enflasyon Beklentileri Yükseliyor
4
KAGİDER, 2025 Vizyonunu Açıkladı: Global Kadın Girişimci Platformu Yayında!
5
Emeklilerin uzun bekleyişi bitti! Artık tüm emekliler bu parayı alacak
6
İkinci el parasına sıfır otomobil! Sadece 440 bin TL'ye sıfır otomobil sahibi olabilirsiniz
7
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor