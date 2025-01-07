10. Türksat Model Uydu Yarışması İçin Başvurular Açıldı

Türksat Model Uydu Yarışması'nın 10'uncusu Başlıyor

Uzay teknolojileri alanında Türkiye'de insan kaynağı yetiştirilmesini teşvik eden ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Türksat Model Uydu Yarışması" için başvuru süreci başladı.

Başvuru Süresi ve Ödüller

Yarışmada, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı sunulacak. Başvurular 20 Şubat'ta sona erecek ve yarışmada bu yıl üç ayrı kategoride toplam 2,1 milyon lira ödül dağıtılacak.

Model Uydular Roketlerle Fırlatılacak

Katılımcılar, telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılayan, otonom bir yapı kuran küçük bir uydu planlayarak üretecekler. Tasarımdan üretime ve görev sonrası gözden geçirme süreçlerine kadar, yarışmacılar gerçek bir uydunun model versiyonunu üretmiş olacaklar.

Yarışmanın ilk 5 etabını başarıyla tamamlayan 15 takım, Aksaray Hisar Atış Alanı’nda gerçekleştirilecek "uçuş etabı"nda yarışacak. Üretilen model uydular, yarışmaya özgü tasarlanan roketlerle yaklaşık 700 metre yüksekliğe fırlatılacak. Yarışmada, model uyduların ayrılması ve görüntü aktarımı gibi görevlerin yanı sıra iniş sırasında 8 sensörden alınan telemetri verileri anlık olarak yer istasyonuna iletilecek.

Takım Olarak Katılma İmkanı

Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin takım olarak katılabileceği yarışmaya başvurular, buradan gerçekleştirilebiliyor. Takımlar, "Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü", "TICOSAT (TÜRKSAT Picosatellite Consellation)" ve "Yakın Uzay Yolcusu" kategorilerinde yer alacak.

Uzay Teknolojilerinin Milli Üretimi

Yarışma, uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesine ve öğrencilerin sektördeki uzmanlarla iletişim kurmalarına katkı sağlıyor. 2016 yılında üç takım ve 18 kişiyle başlayan süreç, 6 farklı ülkeden 1000'i aşkın öğrencinin katılımıyla uluslararası bir yarışmaya dönüştü. Geçen yıl 167 takımın katıldığı yarışmada 15 takım finale kalırken, birinci METU Caelum, ikinci Orion, üçüncü ise B-Dispate takımı oldu.