Bist 100
10.364,56 1%
DOLAR
32,56 -0,05%
EURO
35,46 -0,1%
ALTIN
2.425,72 0,04%

100.000 TL nakit parası olan zil takıp oynayacak! Tam 4 bin 55 TL getiriyor

Mevduat hesapları ile paranız katlandıkça katlanacak! İşte en yüksek faiz veren bankalar...

Yayın Tarihi: 05.06.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:43
100.000 TL nakit parası olan zil takıp oynayacak! Tam 4 bin 55 TL getiriyor

Yüksek faiz oranları, banka mevduat hesaplarını cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Son dönemde, Akbank, Odea, CEPTETEB ve ON Dijital gibi önde gelen bankalar, 32 günlük vadeli mevduatlar için rekabetçi faiz oranları sunarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Özellikle, 100 bin TL mevduat için Akbank %50, Odea %49, CEPTETEB %52 ve ON Dijital %54 gibi yüksek faiz oranları sağlıyor. Bu da mevduat sahiplerine net getiride önemli artışlar sağlıyor. Örneğin, 100 bin TL mevduat için Akbank'ta net getiri 4.055 TL iken, Odea'da 3.974 TL, CEPTETEB'de 4.217 TL ve ON Dijital'de 4.379 TL olarak gerçekleşiyor.

faiz oranları

Bankaların sunduğu bu yüksek faiz oranları, mevduat sahiplerine önemli kazançlar sağlarken, aynı zamanda ekonomik göstergeleri yakından takip etmeleri gerektiğini de vurguluyor. Global ve yerel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle faiz oranlarında genel bir düşüş eğilimi olmasına rağmen, bazı bankaların yüksek faiz oranları sunarak müşteri çekmeye çalıştığı gözlemleniyor.

Bu durum, yatırımcıların mevduat hesaplarını güvenli ve kazançlı bir yatırım aracı olarak değerlendirmelerini sağlarken, bankalar arasındaki rekabetin de artmasına neden oluyor. Ancak, yatırımcıların faiz oranlarına ek olarak bankaların sağladığı diğer hizmetleri ve hesap şartlarını da dikkate alarak karar vermeleri önem taşıyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İLGİLİ HABERLER

O banka kartı olanlar dikkat! 4 gün içinde 500 TL veriliyor

Bayram öncesi altın, dolar uyarısı geldi! Bunu yapan yanacak

En düşük emekli maaşında flaş rakam! 4A 4B emeklileri şaşıp kalacak

18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

PTT emeklilere kesenin ağzını açtı! Tek seferlik ikramiyeye tek başvuru yeter

Temmuz'da işçi maaşı 30.400 TL! Mecliste sabah sabah açıklandı

100.000 TL nakit parası olan zil takıp oynayacak! Tam 4 bin 55 TL getiriyor

O banka kartı olanlar dikkat! 4 gün içinde 500 TL veriliyor

Milli Saraylar İdaresi güvenlik personeli alacak! Sertifikası olana iş fırsatı

Bayram öncesi altın, dolar uyarısı geldi! Bunu yapan yanacak

Akaryakıta 250 TL birden indirim! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklar yaşadı

18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyeye en az ilkokul mezunu personel alımı

En düşük emekli maaşında flaş rakam! 4A 4B emeklileri şaşıp kalacak

Elinde bu iki altından olan yandı! Altınları ellerinde patlayacak

Araç sahiplerine az önce duyuruldu! Araç muayenelerinde şaşırtan değişiklik

Sabahları yorgun uyanmaya son! Günde 1 tane yemek enerji patlaması yaşatıyor