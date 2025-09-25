11. Dünya Helal Zirvesi İstanbul'da — 26-29 Kasım

Zirve ve Katılımcılar

11. Dünya Helal Zirvesi, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve dünya çapında önemli organizasyonlar arasında yer alan etkinlik olarak 26-29 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre zirve; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Etkinlik, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak ve helal sektörünün uluslararası paydaşlarını buluşturacak platform olma özelliğini sürdürecek.