Çerkeş'te Türkiye'nin En Büyük 7,2 MW Rüzgar Türbini Devrede

Cengiz Enerji, Çerkeş RES'e 90 m kanatlı ve 7,2 MW gücündeki türbinle kapasiteyi 82,6 MW'a çıkardı; yıllık 54 bin ton karbon engellenecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 10:58
Çerkeş RES kapasite artırımı tamamlandı

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Cengiz Enerji, Çankırı Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali (RES) kapsamındaki kapasite artırımı projesini tamamladı ve Türkiye'nin en büyük rüzgar türbinlerinden birini devreye aldı.

Proje ile santralin kurulu gücü 32,6 MW artırılarak toplam 82,6 MW seviyesine yükseltildi. Yeni kurulan türbinlerden her birinin gücü 7,2 MW, rotor çapı 183 metre ve kanat uzunluğu 90 metre olarak açıklandı. Rekor uzunluktaki kanatlar sayesinde tek türbinden maksimum enerji üretimi hedefleniyor.

Yapılan açıklamaya göre kapasite artırımıyla Çerkeş RES yıllık yaklaşık 54 bin ton karbon salımını engelleme potansiyeline ulaştı. Yatırım, hem verimlilik hem de çevresel etki açısından Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlayacak nitelikte değerlendiriliyor.

Projede sağlanan finansman modelinde ise DZ BANK tarafından verilen yeşil kredi ön plana çıkıyor; bu sayede yatırımın sürdürülebilir finansman örneklerinden biri olduğu vurgulanıyor.

Cengiz Enerji İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eskiçırak, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Çerkeş Rüzgar Enerji Santrali, Cengiz Enerji’nin sürdürülebilir büyüme vizyonunun en somut örneklerinden biri oldu. Türkiye’nin en büyük kanat uzunluğuna sahip rüzgar türbinlerini devreye alarak yenilenebilir enerji üretiminde verimlilik ve çevresel etki açısından önemli bir adım attık. Bu ölçek ve teknik nitelikteki bir projenin başarıyla tamamlanması, güçlü finansal yapımız ve uluslararası iş ortaklarımızla yürüttüğümüz etkin koordinasyonun bir sonucudur. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımız, yalnızca bugünün enerji ihtiyacını değil, geleceğin karbon nötr ekonomisini de şekillendirmeye katkı sağlıyor."

Çerkeş RES'teki bu adım, Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerji arzını artırma hedefi doğrultusunda atılan önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

