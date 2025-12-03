GTO'da Donör Toplantısı: Uluslararası STK'larla Bölgesel Kalkınma

Gaziantep Ticaret Odası, "Uluslararası Kaynakların Bölgesel Kalkınmaya Katkısı ve İş Birliği imkanları" başlıklı donör toplantısında 2025 değerlendirmeleri ve 2026 planlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 17:04
GTO'da Donör Toplantısı: Uluslararası STK'larla Bölgesel Kalkınma

GTO'da Donör Toplantısı: Uluslararası STK'larla Bölgesel Kalkınma

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), her yıl geleneksel hale getirdiği donör toplantısını "Uluslararası Kaynakların Bölgesel Kalkınmaya Katkısı ve İş Birliği imkanları" başlığıyla gerçekleştirdi. Toplantıda 2025'te yapılan çalışmalar değerlendirildi ve 2026 planları masaya yatırıldı.

Katılımcılar

Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sparkassenstiftung, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Çocuklar İçin Uluslararası Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler Nüfüs Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), World Vision, Gaziantep Kızılay Toplum Merkezi ve HABİTAT Derneği temsilcileri toplantıda yer aldı.

"Her zorlukta yan yana durduk"

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, açılış konuşmasında iş birliği kültürünün önemine dikkat çekti: "Bu buluşmalar bizlere her yıl ‘Neredeyiz, ne yapıyoruz, neyi birlikte başarabiliriz?’ sorularını yeniden sorma fırsatı veriyor. Her kurumun farklı öncelikleri olsa da ortak hedef, bölgede daha güvenli, güçlü ve dayanıklı bir gelecek inşa etmek" dedi.

Yıldırım, Gaziantep’in geçmişte olduğu gibi bugün de güçlü bir dayanışma kültürüyle hareket ettiğini hatırlatarak, "Suriye göçünden pandemiye, depremden ekonomik krizlere kadar her zorlukta yan yana durduk. Her zaman da birlikte ürettik. Sizlerle olan iş birliklerimiz bizim için kıymetli bir yol arkadaşlığına dönüştü" ifadelerini kullandı.

Yerelde kurulan güçlü diyalog ve samimi iş birliğinin, ulusal ve uluslararası ölçekte ödüllere varan başarılara kapı araladığını söyleyen Yıldırım, uluslararası kaynakların bölgesel kalkınmaya katkısının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

"Yeni iş birliklerine her zamanki gibi hazırız"

GTO’nun 2026 önceliklerini kısaca paylaşan Yıldırım, "İstihdamın artırılması ve iş gücünün güçlendirilmesi, firmaların yeşil dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerinde daha çok desteklenmesi, girişimcilik ve dışa açılmanın geliştirilmesi, gastronomi, tarım ve fark oluşturan endüstrilerde yeni projelerin teşvik edilmesi, tasarım, markalaşma ve yenilik kültürünün yaygınlaştırılması hayata geçirilecek projelerde ve yürütülecek çalışmalarda önemli başlıklar. Dünya genelinde yaşanan savaşlar, krizler ve ekonomik dalgalanmalar bölge ekonomisini doğrudan etkiliyor. Planlarımızı yaparken ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Kolay değil ama biz bu şehirde zoru her zaman birlikte aştık, GTO olarak biz çözüm üretmeye ve iş birliğine her zamanki gibi hazırız" dedi.

Oturum ve Değerlendirmeler

Toplantının devamında, GTO İş Geliştirme Danışmanı Figen Çeliktürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk Gaziantep Ticaret Odası'nın çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi verdi. Uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise kurumlarının faaliyetleri ve 2026 planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GTO’DA BULUŞTU

ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GTO’DA BULUŞTU

ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GTO’DA BULUŞTU

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
GTO'da Donör Toplantısı: Uluslararası STK'larla Bölgesel Kalkınma
2
Akbank ve Arya Yatırım: Yatırıma Hazırlık Programı 2. Dönem Mezunları
3
Karabük’te 140 Milyon TL’lik Enerji Yatırımı: Havai Hatlar Yer Altına Alınıyor
4
MediaMarkt Mersin'de: Palmcity AVM'de bin 340 metrekarelik yeni mağaza
5
Tavas’ta Zeytin Seferberliği: Tarla Okulu İlk Mezunlarını Verdi
6
Sarıgöl'de 2025 Sultaniye Üzümlerinden Ev Yapımı Pekmez Hazırlığı
7
Sunar Yatırım Ana Destekçiliğinde Bağımsız Aile Festivali Adana'da

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?