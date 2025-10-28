13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi Başladı — Ahmet Sait Öner: Adil Finans ve İKAM Önceliği

13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi Başladı

İLKE Vakfı Başkanı Ahmet Sait Öner'in Açıklaması

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner, Türkiye'de ihtiyaç duyulan alanlarda bilgi, politika ve strateji üretmeye katkı sunduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Ekonomik sistemlerin adaletsizliklerini minimize edecek şekilde, insanı ve emeği gözetecek bir iktisat modelinin gelişimini çalışmalarımızla hedefliyoruz. Bu kapsamda adil finans yaklaşımını öne çıkaracak çalışmaları aslında İKAM üzerinden yürütüyoruz."

Zirvenin açılışına ilişkin bu değerlendirme, İLKE Vakfı'nın iktisadi adalet ve finansal yaklaşım konularındaki önceliklerini özetliyor.

Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi başladı. Açılış konuşmalarının ardından 8. İslam İktisadı Ödül Töreni kapsamında "İslam İktisadı Katkı Ödülü" Prof. Dr. Hamdi Döndüren'e (sağ 4) "İslam İktisadı Araştırma Ödülü" Doç. Dr. Necmeddin Güney'e (sol 2), "İslam İktisadı Tez Ödülü" Dr. Safa Yıldıran'a (solda) ve "İslam İktisadı Eğitim Ödülü" ise "Finans Genç" projesiyle ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne ödül verildi.