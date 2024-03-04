15 Mart'ta gerçekleşecek ihalede üç farklı taşınmaz satışa çıkıyor! 382 TL' si olan 364,46 m²’lik bahçesine kurulacak

Batman Beşiri Belediye Başkanlığı, mülkiyetine ait olan ve Kobin Mahallesi’nde bulunan taşınmazların satışı için ihale düzenliyor. İhale, 15 Mart 2024 tarihinde saat 09:00’da başlayacak. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler ise ihale gününe kadar teminat bedellerini hazır etmeleri gerekiyor.

Belediyeye ait olan ve Kobin Mahallesi’nde bulunan üç farklı taşınmaz satışa çıkarılıyor. Bu taşınmazlar arasında 399 ada 5 parselde bulunan 488,96 m²’lik bahçe, 398 ada 7 parselde bulunan 364,46 m²’lik bahçe ve 408 ada 6 parselde bulunan 401,11 m²’lik bahçe yer alıyor.





399 ada 5 parselde bulunan bahçenin muhammen bedeli 17.113,60 TL, 398 ada 7 parselde bulunan bahçenin muhammen bedeli 12.756,10 TL ve 408 ada 6 parselde bulunan bahçenin muhammen bedeli 14.035,85 TL olarak belirlendi.



İHALEYE KATILMAK İÇİN NE KADAR TEMİNAT GEREKİYOR?

İhaleye katılmak isteyenlerin 399 ada 5 parsel için 513,41 TL, 398 ada 7 parsel için 382,68 TL ve 408 ada 6 parsel için 421,16 TL geçici teminat yatırmaları gerekiyor.

İhale, 15 Mart 2024 tarihinde saat 09:00’da Beşiri Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecektir.

Bu önemli fırsatı kaçırmamak için ihaleye katılmayı unutmayın! Beşiri Belediye Başkanlığı, bu taşınmazların yeni sahiplerini bekliyor!