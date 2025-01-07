15. ODMD Satış ve İletişim Ödülleri Kesintisiz Başarılarla Taçlandı

ODMD Satış ve İletişim Ödülleri 15. Kez Sahiplerini Buldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlediği "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri" töreninin 15'incisini İstanbul'da gerçekleştirdi.

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt’un Değerlendirmeleri

Törende konuşan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sektörün geçtiğimiz yılı beklentilerin üzerinde bir pazar hacmiyle kapattığını belirterek, 2024 yılının ilk çeyreğindeki canlılığın ardından yaşanan dikkat çekici dalgalanmalara dikkat çekti. Bozkurt, "Geçtiğimiz yılı 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşarak yüzde 0,5'lik bir artışla tamamladık. Sektördeki ağır vasıta araç satışlarını da eklediğimizde bu rakam 1 milyon 285 bine çıkıyor," dedi.

100 Yıllık Bir Değişim Süreci

Bozkurt, otomotiv sektörünün 100 yıllık bir değişim sürecinden geçtiğini vurgulayarak, yeni teknolojilerle donatılmış araçların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, müşteri davranışlarındaki değişim ile küresel rekabet şartlarının değiştiğine dikkat çekti. "Dijital dönüşüme öncelik veriliyor ve bu değişim kaçınılmaz," diye ekledi.

Gelecek Beklentileri ve Eğitim İhtiyacı

Türkiye'nin otomotiv sektörü için büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Bozkurt, pazarın 2025 yılında 1 milyon adet satışın altına düşmeyeceğini öngörerek, pazarın gençleşmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğunun altını çizen Bozkurt, yeni bir vergi sisteminin de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

21 Kategoride Ödül Dağıtıldı

Törende, satış ve iletişim kategorilerinde toplamda 21 dalda ödül verildi. "İletişim Ödülleri" kategorisinde ilk 5 içindeki adaylar, halk oylaması ile belirlendi. Ödül alan firmalar, ayrıca ODMD tarafından onaylı logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

Sosyal Medya ve Diğer Kategorilerde İlgi

Bu yıl en fazla ilginin gösterildiği kategori "Yılın Sosyal Medya Uygulaması" oldu. 17 aday çalışmayla bu kategorideki yoğun katılım dikkat çekti. Gecede, KG Mobility, Ford, Fiat ve Renault gibi önemli markalar ödüllerle taçlandırıldı.

Tüm bu gelişmeler, otomotiv sektörünün geleceğine dair umut veriyor ve 2025 yılı beklentileri için büyük bir heyecan oluşturuyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri" 15'inci kez sahiplerini buldu. ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, açıklamalarda bulundu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği "ODMD Satış ve İletişim Ödülleri" 15'inci kez sahiplerini buldu. ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, açıklamalarda bulundu.