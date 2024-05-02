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17 Bin TL maaşla İŞKUR’dan işiniz hazır! Başvuru yapan kabul ediliyor

Türkiye genelinde büyük bir işçi alımı başladı. İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularla KPSS şartı olmadan birçok farklı kadro için adaylar aranıyor. Bu alımlar kapsamında en düşük maaş miktarı 17.000 TL olarak belirlendi. Yüksek maaşlı iş ilanları da mevcut. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 02.05.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:25
17 Bin TL maaşla İŞKUR’dan işiniz hazır! Başvuru yapan kabul ediliyor

Türkiye İş Kurumu 81 ilde kamu ve özel sektör kuruluşları için KPSS şartı aranmadan toplam 137.196 kişilik bir işçi ve personel alımı başlattı. Bu geniş kapsamlı istihdam olanakları iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. İş arayanlar İŞKUR'un resmi platformuna girerek uygun pozisyonları inceleyebilir ve başvurularını yapabilir.

İŞKUR’dan Dev İşçi Alımı Hangi Pozisyonlara Olacak?

İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre ülke genelinde farklı sektörlerde geniş kapsamlı bir iş fırsatı sunulacak. Alımların gerçekleştirileceği başlıca pozisyonlar ve açık iş sayıları şu şekildedir:

17 Bin TL maaşla İŞKUR’dan işiniz hazır! Başvuru yapan kabul ediliyor

• Beden İşçisi için 28,494 pozisyon

• Temizlik Görevlisi için 4,489 pozisyon

• Servis Elemanı garson için 3,935 pozisyon

• Satış Elemanı için 2,976 pozisyon

• Konfeksiyon İşçisi için 2,644 pozisyon mevcuttur.

Başvuru süreci oldukça basit ve adım adım takip edilebilir bir şekilde işliyor. İŞKUR'un resmi web sitesi olan İŞKUR E-Şube adresine giderek İş Arayan kısmından giriş yapmanız gerekiyor. Açılan ekranda İş İlanları bölümüne tıklayarak başvurmak istediğiniz pozisyonun adını yazabilir ve il seçimi yaparak Ara butonuna tıklayabilirsiniz. İŞKUR'un açıkladığı iş ilanlarına başvuruda bulunabilmek için belirli başvuru şartlarının sağlanması gerekiyor.

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