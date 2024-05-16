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Bitcoin'i olanı ter basacak! 1 milyon dolar için bomba tarihi açıkladılar!

Kripto para dünyasında beklenen halving (yarılanma) gerçekleşti! Bitcoin fiyatında görülen yükseliş ve düşüşler kripto meraklılarını hareketlendirirken herkes Bitcoin fiyatının gelecekte nereye tırmanacağını merak ediyor. Peki piyasadaki beklenti ne? Bitcoin fiyatı kaç dolara kadar yükselecek? Bitcoin 100 bin dolar olur mu?

Yayın Tarihi: 16.05.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 17:21
Bitcoin'i olanı ter basacak! 1 milyon dolar için bomba tarihi açıkladılar!

Kripto para dünyasında 2024 yılı adeta piyasaya damgasını vurgu. Geçtiğimiz yıl bugünlerde 27 bin dolar civarında olan Bitcoin, TL karşısında 540 bin liraya kadar yükselmişti. Hatta öyle ki 73 bin 750 dolara kadar yükselerek rekor kıran Bitcoin, şu anda 62 bin dolarlık fiyatıyla neredeyse 2 milyon TL değerinde! 

Son 1 yıllık süreçte Bitcoin, neredeyse 2 kattan fazla değerlenerek belki de döneminin en kârlı yatırım araçlarından birisi oldu. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar 27 bin dolar civarında seyreden lider kripto varlık, 1 yılda toplam yüzde 261 oranında kazandırdı. Yaşanan yükseliş bazı yatırımcıları zengin etmeyi başarırken, bazı yatırımcılar yine sert düşüşler nedeniyle likidasyona uğradı. Bu süreçte yatırımcılara hem çok kazandıran hem de çok kaybettiren Bitcoin, volatil seyrini geçtiğimiz yıllarda olduğu üzere bu yıl da sürdürdü. Hatta öyle ki geçtiğimiz haftalarda bir Türk yatırımcı, tüm varlıklarını Bitcoin düşüşüyle birlikte bir gecede kaybettiği için intihar etmişti! 

jack dorsey

Jack Dorsey’den Bitcoin fiyat tahmini! 

Yatırımcılarına yüksek tutarlı kazançlar sunan ve birçok kez kriptonun büyülü dünyasına yatırımcıları çeken Bitcoin, şimdilerde ünlü isimlerin tahminleriyle gündemde. Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in de radarında olan Bitcoin, ünlü kurucuya göre daha da fazla yükselecek. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli yatırımcı isimlerden duyduğumuz 100 bin dolarlık tahminler günümüzde yakınlaşırken, Jack Dorsey’den yeni tahmin geldi. Yaptığı açıklamalarda Dorsey, 2030 yılında Bitcoin’in 1 milyon dolara kadar yükseleceğini söyledi. Böyle bir fiyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bellli değil ancak Dorsey’in tahmini şimdiden yatırımcıları heyecanlandırmışa benziyor. 

*Yatırım tavsiyesi değildir. 

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