Dolar kurunda deprem yakın! Uzman isim rakam verip dolar biriktirenleri uyardı!

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DOLAR KURUNDA REKORLAR GELİYOR

S&P Türkiye'nin para ve kredi politikalarının sıkılaştırılma çabalarının sürmesiyle birlikte ekonomide yaşanan dengesizliklerin düzelebileceğini ve bankaların risklerinin azalabileceğini söyledi. 2024 senesinde normal kredi büyümesinin yüzde 40 oranına gerileyeceğini tahmin eden kurum 2023 senesinde yüzde 4.1 olan cari açığın 2024-2025 senelerinde GSYH'nin yüzde 2 altına düşmesini tahmin ediyor. S&P 2025 sene sonuna kadar doların 43 TL seviyelerine gelmesini bekliyor. S&P değerlendirmelerinde şu sözlere yer verdi; 'Parasal, maliye ve gelir politikaları arasındaki iyi koordinasyon uzun süreli parasal sıkılaştırma dönemi, ekonominin kademeli olarak yeniden denge kazanmasını sağlayabilir. TC Merkez Bankası Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar kredi şartlarını sıkılaştırmak için önlemler alıyor. Bu tedbirler arasında kredi şartlarının sıkılaştırılması ve mevcut likiditeyi azaltma amaçlı adımlar yer alıyor. Aynı zamanda yalnızca 11 ay içinde Merkez Bankası bir haftalık repo faiz oranını yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 50 seviyesine kadar yükseltti. Ama bu değişikliklere rağmen asgari ücret faiz artışları ve faiz oranı sınırından yararlanan kredi kartı kullanımlarının artması gibi etkenlerle desteklenen iç tüketim güçlü şekilde devam ediyor. Analizlerimize göre kredi şartlarının daha fazla sıkılaştırılması ve enflasyonu kontrol altına alacak politikaların uygulanması iç talebin kısıtlanmasına neden olabilir.





Nominal kredi büyümesinin 2024 senesinde yaklaşık yüzde 40'a kadar düşeceğini tahmin ediyoruz, bu durum reel anlamda daralmaya işaret ediyor. Enflasyon oranı düşürülmesindeki başarı Türkiye'nin cari açığını azaltmasına ve Merkez Bankası kullanılabilir döviz rezervlerinin kademeli şekilde oluşturulmasına yardım edecek. Cari açığın 2023 senesindeki yüzde 4.1 seviyelerinden, 2024-2025 senelerinde GSYH'nin yüzde 2 altına düşmesini tahmin ediyoruz. Ama enflasyonu düşürmek zaman alır. Türkiye'de enflasyonun 2023 senesindeki yüzde 53.9 seviyelerinden 2024 senesinde ortalama yüzde 55.8 oranına yükselmesini tahmin ediyoruz. Enflasyonun kademeli şekilde yüzde 27.3'e düşmesi ve 2025 senesine kadar beklenmesi gerekiyor.' Döviz kuru finansal piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel olarak ABD doları alış fiyatı 32.1930 TL ve satış fiyatı 32.2234 TL seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise güncel olarak alış fiyatı 34.7877 TL ve satış için 34.9331 TL seviyelerinden işlem görürken Sterin 40.0673 TL alış, 40.2681 TL satış seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.