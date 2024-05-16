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Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! Tamı tamına 250 bin TL birden indirim yapılacak

Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek haber o araba firmasından geldi. Bu firma sıfır araçlarda dev bir indirim yaptığını duyurdu. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 16.05.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 20:13
Sıfır otomobilde bu fırsat kaçmaz! Tamı tamına 250 bin TL birden indirim yapılacak

Otomobil almak için bayi gezen vatandaşın ayağını yerden kesecek haber o otomobil şirketinden geldi. Sıfır araçlarda yaptıkları bomba indirimi gören vatandaşlar otomobil firmasının yolunu tutacaklar. Detaylar haberimizde…

işçi

SATICISI AÇIKLADI: SIFIR OTOMOBİLDE 250 BİN TL İNDİRİM FIRSATI

Yeni araçlarda büyük bir indirim yaşandı. Kia, EV6 modelinin fiyatını 250 bin TL düşürdü.

Kia, uygun fiyatlı otomobil modeliyle pek çok Türkiyelinin ilgisini çekti.

Picanto en uygun fiyatlı araba modeli olarak öne çıkıyor. Kia'nın en uygun fiyatlı SUV'si Stonic olarak biliniyor. Picanto ve Stonic, Fiat Egea Sedan'ın bazı versiyonlarından bile daha ekonomik.

Gelen son dakika haberine göre Kia'nın en çok satan modeli EV6 dikkat çekiyor. Bu elektrikli scooter 250.000 TL indirimle satışa sunuluyor.

Mayıs ayı güncel fiyat listesine göre EV6 2023 modelinin tüm versiyonlarında 250.000 TL indirim mevcut. Ayrıca bayilerde kampanya konusu olan Stonic 1.4L 100 PS otomatik SUV da 1.114.000 TL'ye satılıyor.

Aynı şekilde 2024 1.0L 67 PS AMT Picanto modeli de kampanyalı olarak 850.000 TL'ye satılıyor.

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