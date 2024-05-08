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18-65 yaş arası nakit para arayanlara 100.000 TL! Kamu bankasından kaçmaz kredi fırsatı

Kamu bankası Ziraat Bankası, gençleri hedef alan yeni bir kampanya başlattı! Kampanya kapsamında Ziraat, yalnızca gençlere destek olacağı özel bir kredi duyurdu… Peki kredinin şartları neler? Hangi gençler Ziraat  Bankası kredisinden faydalanabilecek?

Yayın Tarihi: 08.05.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 07:31
18-65 yaş arası nakit para arayanlara 100.000 TL! Kamu bankasından kaçmaz kredi fırsatı

Artan nakit ihtiyaçlara karşı Ziraat Bankası yeni bir duyuru ile gençlere kredi kullandıracağını duyurdu. Bu kapsamda yalnızca gençlerin hedeflendiği kampanyada düşük faiz ve kolay geri ödeme imkanları da uygulanıyor olacak. 18 yaşını doldurmuş tüm gençler ise krediden faydalanabilecek. 

Gençlerin acil nakit ihtiyaçlarına anında ulaşabilmesi için başlatılan Ziraat Bankası kredi kampanyasında kesenin ağzı açıldı. Gençlere 100.000 TL’ye kadar verilecek olan kredide, hayalleri gerçekleştirme fırsatı sunulacak. Basit ve ucuz maliyetli iş girişimleri için bile kullanılabilecek olan bu krediyle birlikte gençler, Ziraat güvencesiyle finansmana erişebilecek. 

para tl

Ziraat’ten gençlere 100 bin TL esnek ödemeli kredi

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu yeni kredi geniş kullanım alanının yanı sıra esnek geri ödeme koşullarını da barındıracak. Bu kapsamda banka, müşteri memnuniyetini artırıp daha fazla genci bünyesine çekmek adına hem hızlı hem de kolay kredi kullandıracak. Gençler mobil uygulama, şube ya da internet bankacılığı üzerinden kullanabileceği kredide avantajlı faiz oranları da kullanılacak. 

Avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme koşulları uygulanacak! 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Ziraat Bankası gençlere özel 100.000 TL kredide esnek ödeme koşulları sunacak. Böylelikle gençler 100.000 TL’ye kadar nakit kullanımlarında kolay geri ödeme imkanına sahip olacak. Ayrıca kredide uygun faiz oranları uygulanarak gençlerin çok daha hesaplı bir şekilde krediye ulaşmalarına imkan sunulacak. 

Komisyon ve ücret alınmayan krediye tüm gençler başvuru yapabilecek. Başvuru sırasında istenilen belgeleri ibraz edebilenler ise krediyi anında kullanabilecekler. Kredi notu uygun olup gelir belgesi ibraz edebilen tüm gençler anında 100.000 TL krediyi banka hesaplarına alıp diledikleri gibi kullanabilecekler. 

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