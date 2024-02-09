18 ilde 96 işyeri üç gün sonra satışa çıkacak! Uygun fiyatlı işyerleri sizi bekliyor

Uygun fiyatlarla işyeri sahibi olmak isteyene TOKİ ve Emlak Yönetim harika bir fırsat duyurdu. Online müzayede ile 18 ilde 96 işyerinin satışını gerçekleştirecek. 13 Şubat’ta gerçekleşecek müzayede için başvurular alınmaya başlandı. İşte TOKİ ve Emlak Yönetim’den uygun fiyatlı satışa çıkartılan işyeri ilanlarının detayları…

18 ilde 96 işyeri üç gün sonra satışa çıkacak! Uygun fiyatlı işyerleri sizi bekliyor
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Uygun fiyatlarla iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ ve Emlak Yönetim harika bir fırsat duyurdu. 13 Şubat 2024 Salı günü, 17:00’da 18 ilde 96 iş yerinin açık satışının gerçekleştirileceği paylaşıldı. Farklı farklı şehirlerde, farklı fiyatlandırmalarla yapılacak satışta, %15 peşinat ve 60 vade seçeneği sunulacak. İşte TOKİ ve Emlak Yönetim işbirliği ile açık artırma usulü satışa çıkartılacak olan iş yeri müzayedesinin detayları…

TOKİ 18 İLDE 96 İŞYERİ SATIŞI PEŞİNAT VE VADE SEÇENEKLERİ NELER?

TOKİ ve Emlak Yönetim işbirliği ile satışa çıkartılacak olan 18 ilde 96 iş yeri için istenilen peşinat bedel %15 olarak belirlendi. Vatandaşlar %15 peşinat ödemesi yaptıktan sonra geri kalan ödemeyi 60 ay vade seçeneği ile satın alabilecekler. 13 Şubat 2024 Salı saat 17:00’da gerçekleşecek olan online müzayede için başvurular ise şimdiden alınmaya başlandı. İnternet katılım ile başvuru yapacak olan vatandaşlar bir iş günü öncesinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

18 ilde 96 işyeri üç gün sonra satışa çıkacak! Uygun fiyatlı işyerleri sizi bekliyor

TOKİ 18 İLDE 96 İŞYERİ SATIŞI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

TOKİ’nin 18 yılında 96 iş yerinin satışını gerçekleştireceği online müzayede için gerekli olan evraklar duyuruldu.Satışa çıkartılacak iş yerlerinin müzayedesine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar bu gerekli evrakları tamamlamaları halinde iş yerine sahip olabilecekler.

  • İmzalı satış şartnamesi 
  • Açık satış dilekçesi 
  • Teminat dekontu 
  • Kimlik fotokopisi  

TOKİ 18 İLDE 96 İŞYERİ SATIŞI TEMİNATI NEREYE YATIRILACAK?

Vatandaşların online müzayedeye katılım sağlamak için eksiksiz şekilde teminatlarını yatırmaları gerekiyor. TOKİ ve Emlak Yönetim işbirliğinde satışa çıkartılacak olan bu iş yerleri için teminat yatırılacak olan bankalar Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri belirtildi. Satın alınmak istenilen taşınmazın adeti kadar teminat yatırılması gerekiyor.

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