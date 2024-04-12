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18 yaşını geçene o bankadan bayram harçlığı! Kimliğiyle gelen parayı götürecek!

Halkbank'tan müşterilerine müjdeli haber geldi. Halkbank, milyonlarca müşterisine tatil ücreti vereceğini açıklarken, 18 yaş altı ve Halkbank müşterilerine de duyuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.04.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:20
18 yaşını geçene o bankadan bayram harçlığı! Kimliğiyle gelen parayı götürecek!

Halkbank'tan bütün çocukları sevindirecek bir haber geldi ve bu haber çocukları gülümsedi. Kampanyalarıyla adından sıkça söz ettiren Halkbank, çocuklara özel hizmet duyurdu. Halkbank, 18 yaş altı çocuklar için bir kampanyanın başlatıldığını bildirdi.

Halkbank, çocuk bankacılığı uygulamaları kapsamında 18 yaş altında olan müşterilerine tatil ücreti uygulaması başlatıldığını duyurdu. Halkbank, çocuk bankacılığı uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuk Bankacılığı, Halkbank'ın 18 yaş altı müşterilere yönelik hazırladığı renkli arayüzü ve ilgi çekici içeriğiyle temel finansal bilgileri öğreten, eğlenceli saatler geçirmenizi sağlayan bir uygulamadır. Çocuklara yönelik bir uygulamadır." denildi.

18 yaşını geçene o bankadan bayram harçlığı

Çocuklara özel sunulan hizmetlere ilişkin Halkbank'ın resmi internet sitesinden şu açıklama yayımlandı:

Bankamızın tüm hesaplarını görüntüleyebilir, IBAN veya QR kod kullanarak harçlık talebinde bulunabilir, bankamızın tüm hesap hareketlerini görüntüleyebilir, 15 yaş ve üzeri kullanıcılarımız QR kod kullanarak hesaplarını kontrol edebilirler.

Çocuk Bankacılığı Uygulamasını kullanabilmeniz için Halkbank'ın müşterisi olmanız, şubeye gitmeniz, Kumbara hesabı açmanız ve şubeden alacağınız dijital şifre ile Çocuk Bankacılığı Uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir.

Halkbank'ın müşterisi olan ve kumbara hesabı bulunan çocukların, yasal temsilcilerinin şubeye gelerek dijital şifre almaları ve bu dijital şifreyi kullanarak Çocuk Bankası uygulamasına giriş yapmaları yeterlidir."

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