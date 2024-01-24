2 + 1 daireniz merkezi konumda sizleri bekliyor! Sur Yapı duyurdu

2 + 1 eve sahip olmak istiyorsanız, Sur Yapı avantajlı kampanya fırsatını duyurdu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 24 ay vade imkanıyla birbirinden farklı konutlar satışa çıkartılacak. İşte detaylar...

2 + 1 daireniz merkezi konumda sizleri bekliyor! Sur Yapı duyurdu
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Sur Yapı’nın imza atmış olduğu kampanya doğrultusunda 24 ay vade imkanı ile vatandaşlar ev sahibi olabilecek. 2 + 1 daireleri satışa çıkartan Sur Yapı, Vitrin Antalya projesi kapsamında özel bir kampanyayı ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara duyururdu. Bankayla krediyle uğraşmadan ev sahibi olmanız artık Sur Yapı ile mümkün olacak. İşte Sur Yapı'dan 2 + 1 daire satın almanın avantajları…

BANKASIZ 24 AYDA EVİNİZİN ANAHTARI TESLİM EDİLECEK 

Sur Yapı’nın imza atmış olduğu Vitrin Antalya projesi kapsamında 2 + 1 dairelere özel olarak yeni bir kampanya başlatıldı. Kampanya doğrultusunda ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 24 ay bankasız kredi imkanı ile ev sahibi olabilecekler. %10 indirimli şekilde satışa çıkartılan bu daireler sayesinde vatandaşlara bol sosyal alan imkanı da söz konusu. Vitrin Antalya’da keyifli seneler geçirerek, yeni şehrin vitrininde yerinizi alın kampanyası ile satışa çıkartılan 2 + 1 dairelerden sizlerde yararlanmayı unutmayın!

2 + 1 daireniz merkezi konumda sizleri bekliyor! Sur Yapı duyurdu

2 MİLTON TL PEŞİNAT ÖDEYENLER %10 İNDİRİMİ KAPACAK

Sur Yapı Vitrin Antalya projesi kapsamı altında 2 milyon TL peşinat ödemesi yapacak olan vatandaşlara %10 indirim kampanyası da sunulacağı açıkladı. Yalnızca 2 + 1 dairelere özel olarak başlatılmış olan bu kampanyayla birlikte;  spor salonunuz, açık kapalı havuzunuz, saunanız, hamamınız da hazır. Vitrin Antalya projesinde; 24 ay bankayla faizle uğraşmadan evinizin taksitlerini ödeyebilir ve iki sene içersinde evinizin sahibi olabilirsiniz.

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