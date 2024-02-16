2-3-4 evi olanlar yandı! Bu karar ev sahiplerine saç baş yolduracak

İktidarın seçimlerden hemen sonra vatandaşın üzerine vergi verilirken yeni vergilere ilişkin işaret edilirken birden fazla konutu olanlara ise kademeli ilave vergi verilmesi gerektiği yönünde öneriler yapıldı.



Banka, şirketlerin daha fazla ev yapıp kiraya verilerek geçim kiradan sağlanarak ev sahiplerine alternatif olmalarıyla hisseli kiracılık modeli üzerinde öneriler verildi. Kira üzerinde yüzde 25'lik sınırlamayla beraber fiyat artışları önlenirken bu durum yetersiz olarak görüldü. Merkez Bankası, kiraların merkezi bir platform üzerinden takibinin sağlanması, kiralamalarda standarlar oluşturulmasında uygulamasının zorunlu hale gelmesiyle kira piyasalarında sağlıklı işlemesi için yeni düzenleme çağrılarında bulunuldu.





HİSSELİ KİRACILIK YÖNETİMİ

Merkez Bankası dar gelirlilerin kiradan kurtulmaları için çeşitli ülkelerde uygulanan modellerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda öneriler yapıldı. Londra'da uygulanan hisseli kiracılık modeline işaret edilirken Merkez Bankası, ilk defa konut sahibi olacaklar için “shared ownership” adı verilen programlara dahil olarak ilk konutlarının en az yüzde 25’ini satın alabilmekte, geri kalan hisse için kira ödeyebilmekte, ilerleyen zamanlarda evi geri kalan hissesini de satın alınabilmektedir.



MERKEZ BANKASI DİĞER ÜLKE ÖRNEKLERİ

Hollanda, kamanunun sahip olduğu konut stoğu serbest piyasalarında kira düzenlemesi yapılırken kıyasıya uygun kiralarla çeşitli gelir grupları paylaşıldı. İtalya, sosyal konutların kira ihtiyaç sahiplerinin gelir düzeylerine uyumlu olarak belirlendi.

