Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,84 0,36%
EURO
33,24 0,04%
ALTIN
1.996,63 0,85%

2-3-4 evi olanlar yandı! Bu karar ev sahiplerine saç baş yolduracak

Birden fazla evi olanlara yeni düzenleme geldiği duyurusu yapıldı. Merkez Bankası, birden fazla konuta olanlara ilave vergi uygulamasına gidilirken kiradan geçinenlere şirket alternatif istendi.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 20:38
2-3-4 evi olanlar yandı! Bu karar ev sahiplerine saç baş yolduracak

İktidarın seçimlerden hemen sonra vatandaşın üzerine vergi verilirken yeni vergilere ilişkin işaret edilirken birden fazla konutu olanlara ise kademeli ilave vergi verilmesi gerektiği yönünde öneriler yapıldı.

Banka, şirketlerin daha fazla ev yapıp kiraya verilerek geçim kiradan sağlanarak ev sahiplerine alternatif olmalarıyla hisseli kiracılık modeli üzerinde öneriler verildi. Kira üzerinde yüzde 25'lik sınırlamayla beraber fiyat artışları önlenirken bu durum yetersiz olarak görüldü. Merkez Bankası, kiraların merkezi bir platform üzerinden takibinin sağlanması, kiralamalarda standarlar oluşturulmasında uygulamasının zorunlu hale gelmesiyle kira piyasalarında sağlıklı işlemesi için yeni düzenleme çağrılarında bulunuldu.

ev vergi
HİSSELİ KİRACILIK YÖNETİMİ
Merkez Bankası dar gelirlilerin kiradan kurtulmaları için çeşitli ülkelerde uygulanan modellerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda öneriler yapıldı. Londra'da uygulanan hisseli kiracılık modeline işaret edilirken Merkez Bankası, ilk defa konut sahibi olacaklar için “shared ownership” adı verilen programlara dahil olarak ilk konutlarının en az yüzde 25’ini satın alabilmekte, geri kalan hisse için kira ödeyebilmekte, ilerleyen zamanlarda evi geri kalan hissesini de satın alınabilmektedir.

MERKEZ BANKASI DİĞER ÜLKE ÖRNEKLERİ
Hollanda, kamanunun sahip olduğu konut stoğu serbest piyasalarında kira düzenlemesi yapılırken kıyasıya uygun kiralarla çeşitli gelir grupları paylaşıldı. İtalya, sosyal konutların kira ihtiyaç sahiplerinin gelir düzeylerine uyumlu olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

10.000 TL maaş alan emekliye tek seferlik ikramiye! 1.5 maaş ödemesi yapılacak

10.000 TL maaş alan emekliye tek seferlik ikramiye! 1.5 maaş ödemesi yapılacak

Kıyıda köşede gram altın biriktirenlerin nevri dönecek! Bu kadarı akıllara gelmemişti

Kıyıda köşede gram altın biriktirenlerin nevri dönecek! Bu kadarı akıllara gelmemişti

Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı
2
Devlet destek vitesini artırdı! Başvuru için son gün: Hane başı 2000 TL ödenecek
3
Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!
4
Altın almak için son tarihi açıkladı! İslam Memiş almayan ağlar diyerek açıkladı
5
2-3-4 evi olanlar yandı! Bu karar ev sahiplerine saç baş yolduracak
6
Eskiden 30 TL'ye satılıyordu, fiyatı bir anda 85 TL'ye fırladı!
7
Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

Dar gelirlilere 7600 TL sosyal yardım dağıtılacak! O illerde yaşayanlara müjde: Başvurular açıldı

2-3-4 evi olanlar yandı! Bu karar ev sahiplerine saç baş yolduracak

10.000 TL maaş alan emekliye tek seferlik ikramiye! 1.5 maaş ödemesi yapılacak

Emekliye oh çektiren 10.000 TL ödeme müjdesi! Şubeye gitmeye gerek bile yok

Kıyıda köşede gram altın biriktirenlerin nevri dönecek! Bu kadarı akıllara gelmemişti

Gizli Niteliklerinizi İllüzyon Testi ile Öğrenin: İlk Gördüğünüz Şey Kişiliğinizin Sırlarını Veriyor

Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

300.000 TL-650.000 TL faizsiz kredi desteği! Banka o bireye kapılarını araladı

Kimse bu tarifin kek olduğunu anlamayacak! Börek gibi çayın yanında tuzlu kek tarifi

Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…