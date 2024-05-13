Bist 100
10.217,43 0%
DOLAR
32,22 0,02%
EURO
34,78 -0,25%
ALTIN
2.414,94 -0,71%

2 gün sonra hesaplara para yatırılacak! Listede adı soyadı olan yaşadı

Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu nedenle TC kimlik numarasının bitimine göre belirlenmiş olan ödemelerin 10 Mayıs tarihinden itibaren hesaba aktarılacağı bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:48
2 gün sonra hesaplara para yatırılacak! Listede adı soyadı olan yaşadı

Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, buzağı desteği, çiğ süt desteği, onaylı depolama desteği, hayvan genetik kaynakları desteği, Sertifikalı tohum üretimi desteği ve düve satın alma desteği gibi birçok destek türünün devam ettiği belirtildi. Bu desteklerin çiftçiler için sağladığı katkının çok önemli olduğu da kaydedildi.

Ödeme Miktarları ile Detayları

2 gün sonra hesaplara para yatırılacak

Ödeme tutarının detayları da açıklandı. Buzağı sürüsüne destek 3 milyar 344 milyon 15 bin TL, Çiğ süt desteğine 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 TL, onay depolama desteğine 32 milyon 155 bin 447 TL, dinamik genetik kaynak hayvanlarının desteklenmesine 29 milyon 216 bin 20 TL, sertifikalı tohum üretimi Düve alımında destek için 10 milyon 42 bin 754 TL, 9 milyon 320 bin TL destek ödendiği bildirildi.

"Toplam ödeme tutarı 4 milyar 435 milyon 821 bin TL"

Yapılan açıklamalara göre tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında toplam 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tutarında bir ödemenin yapıldığı kaydedilirken bu yardımların çiftçilere ve aynı zamanda tarım sektörüne sağlayacağı destek ülke ekonomisi açısından hayati önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşından sonra bu sabah yeni zam yürürlüğe girdi: 08.00'da o liste güncellendi

Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı! YOK ARTIK dedirten fragman

Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı! Bu kadrolara alım yapılacak

Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü sızdırıldı! O detay kimsenin gözünden kaçmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Kurban Bayramı'na ramak kala Resmi Gazete de yayımlandı! Kurban kesenler dikkat etmezse yandı!

Renault Megane'da 165 bin TL'lik indirim birden! Mayıs ayı listesi çok şaşırtacak

O illere TOKİ piyangosu vurdu! Ucuza ev sahibi olmak için son fırsat geldi

Cem Garipoğlu'nun son görüntüsü sızdırıldı! O detay kimsenin gözünden kaçmadı

2 gün sonra hesaplara para yatırılacak! Listede adı soyadı olan yaşadı

Doğalgaz faturasını uçuran yanlış! Bu hata faturayı ikiye katlıyor

Yılbaşından sonra bu sabah yeni zam yürürlüğe girdi: 08.00'da o liste güncellendi

Merkez Bankası son dakika duyuruldu! O yasak tamamen kaldırılıyor

Üniversiteye KPSS puanıyla personel alımı! Bu kadrolara alım yapılacak

Altın yatırımcılarını şenlendiren müjde geldi! Sonunda oh çekecekler

Milyonları izlediği sandık kokusu yeni fragmanla TV’yi kapattırdı! YOK ARTIK dedirten fragman

Altın yatırımcılarının feleği şaşacak! 2 farklı tarih belirlendi