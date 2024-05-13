2 gün sonra hesaplara para yatırılacak! Listede adı soyadı olan yaşadı

Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, buzağı desteği, çiğ süt desteği, onaylı depolama desteği, hayvan genetik kaynakları desteği, Sertifikalı tohum üretimi desteği ve düve satın alma desteği gibi birçok destek türünün devam ettiği belirtildi. Bu desteklerin çiftçiler için sağladığı katkının çok önemli olduğu da kaydedildi.

Ödeme Miktarları ile Detayları





Ödeme tutarının detayları da açıklandı. Buzağı sürüsüne destek 3 milyar 344 milyon 15 bin TL, Çiğ süt desteğine 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 TL, onay depolama desteğine 32 milyon 155 bin 447 TL, dinamik genetik kaynak hayvanlarının desteklenmesine 29 milyon 216 bin 20 TL, sertifikalı tohum üretimi Düve alımında destek için 10 milyon 42 bin 754 TL, 9 milyon 320 bin TL destek ödendiği bildirildi.

"Toplam ödeme tutarı 4 milyar 435 milyon 821 bin TL"

Yapılan açıklamalara göre tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında toplam 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tutarında bir ödemenin yapıldığı kaydedilirken bu yardımların çiftçilere ve aynı zamanda tarım sektörüne sağlayacağı destek ülke ekonomisi açısından hayati önem taşıyor.