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İKMİB, Cosmoprof Asia 2024 Fuarı'na 12. Kez Milli Katılım Gerçekleştirdi

İKMİB, Asya'nın en büyük kozmetik fuarına 12. kez milli katılım organizasyonu düzenledi. Türk firmalarıyla yeni iş fırsatları yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:07
İKMİB, Cosmoprof Asia 2024 Fuarı'na 12. Kez Milli Katılım Gerçekleştirdi

İKMİB, Cosmoprof Asia 2024 Fuarında Türkiye'yi Temsil Etti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Asya'nın en büyük kozmetik ve güzellik sektörü fuarlarından biri olan Cosmoprof Asia 2024 organizasyonunda Türkiye milli katılımını bu yıl 12. kez gerçekleştirdi. Her yıl dünya çapında yüzlerce katılımcı ve ziyaretçiyi bir araya getiren bu önemli fuar, Hong Kong'da düzenlendi.

Türk Firmaları İnovatif Ürünlerini Sergiledi

Bu yıl İKMİB tarafından düzenlenen milli katılıma 15 firma katılırken, bireysel olarak 5 firma da fuar alanında yer aldı. Kozmetik ve temizlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları, fuarda kozmetik, kişisel bakım, güzellik teknolojileri, parfüm, doğal ürünler ve ilgili sektörlerdeki yenilikçi ürün ve çözümlerini sergiledi.

Önemli İsimler Fuarda Yer Aldı

Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosu Kerim Sercan Evcin, Ticaret Ataşesi Dinçer Tatlıoğlu, İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Adıyaman, TİM Delegesi Süleyman Özgür Öztürk ve TİM Delegesi Kenan Benliler, Türk firmalarını fuar alanında ziyaret etti.

Başkan Pelister'den Önemli Açıklamalar

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin son yıllarda kozmetik ve kişisel bakım ürünlerindeki üretim kalitesi ile dikkat çektiğini belirtti. Türk firmalarının bu potansiyelini sergilemek için Cosmoprof Asia 2024'te yer almasının önemli bir fırsat olduğunu aktaran Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Asya, dünya kozmetik pazarında hızla büyüyen bir bölge. İKMİB olarak, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörümüzün bu büyüyen pazarla ticaret ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl 12. defa fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdik. Ülkemizden 20 firmamız katılımcı olarak yer aldı. Katılımcı firmalarımızın, fuar süresi boyunca Asya pazarında yeni iş ortaklıkları ve anlaşmaları için fırsatlar yakaladığına inanıyoruz. Sektörün ihracatının artmasına katkı sağlamak için desteklemeye devam edeceğiz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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