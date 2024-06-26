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2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Son zamanlarda birçok vatandaşın ilgisini çeken konular arasında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunduğu erken emeklilik imkanları bulunmaktadır. Özellikle 10 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar için sağlanan bu fırsatlar, belirli şartları yerine getirenler için geçerlidir.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:37
2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Erken emeklilik fırsatları, emeklilik yaşını beklemek yerine daha genç yaşta emekli olmayı tercih edenler için önemli bir seçenek sunmaktadır. Ancak bu fırsatlardan yararlanmak isteyenlerin belirli prosedürleri eksiksiz olarak yerine getirmeleri son derece önemlidir. Başvuruların doğru bir şekilde yapıldığından, gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulduğundan ve koşulların doğru bir biçimde anlaşıldığından emin olmak, sürecin sorunsuz ilerlemesi için kritik bir adımdır.

EMEKLİLİK

EKSİK PRİMLE KISMİ EMEKLİLİK İMKANI VE ŞARTLARI

Primlerini tamamlama imkanı bulamayanlar için kısmi emeklilik fırsatı mevcuttur. Bu durumda sigortalıların aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

• 3600 gün (10 yıl) prim ödeme şartı

• 15 yıl sigortalılık süresi

• Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurma şartı

Bu şartların tamamının karşılanması gerekmektedir. Son tamamlanan şartın tarihi esas alınarak, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına ulaşılması da gerekmektedir.

BAĞ-KUR'DA KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI VE FORMÜLÜ

Bağ-Kur kapsamında kısmi emeklilik için 15 yıl (5400 gün) prim ödeme şartı bulunmaktadır. Bu süreçte önemli bir tarih ise 1 Ekim 1999'dur, çünkü bu tarihten itibaren yaş şartları belirlenmektedir.

Erkek sigortalılar için kısmi emeklilik formülü şu şekildedir: 55 yaşını doldurmuş olmak ve 1 Ekim 1999'dan itibaren emekliliğine 2 tam yıl ve daha az süre kalmış olmak koşuluyla 15 tam yıl (5400 gün) prim ödemiş olmak gerekmektedir.

Kadın sigortalılar için ise kısmi emeklilik için 50 yaşını doldurmuş olmak ve 15 tam yıl prim ödemiş olmak şartı aranmaktadır.

ERKEN EMEKLİLİK

PRİM EKSİKLİĞİ OLANLAR İÇİN KISMİ EMEKLİLİK AVANTAJI

Bazı sigortalılar belirli bir yaşa gelmiş olmalarına rağmen primlerini tamamlayamamış durumdadır. Özellikle 58-60 yaş aralığında bulunan bu kişiler, bir defaya mahsus olmak üzere 3600 günü tamamlamak için prim borçlanma imkanı talep etmektedirler.

Kısmi emeklilik, özellikle yaşı dolmuş fakat prim gün sayısı eksik olanlar için önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu düzenlemeler sayesinde, daha fazla vatandaş emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşabileceklerdir.

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