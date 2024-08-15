2023 Temmuz Ayı Bütçe Uygulamaları ve Sonuçları

2023 Temmuz Ayı Bütçe Sonuçları

Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesi, Temmuz 2023 itibarıyla dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu döneme ait bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Bütçe Gelirleri ve Giderleri

Temmuz ayında bütçe gelirleri 730 milyar 930 milyon lira olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre gelirlerdeki artış oranı ise %44,9 olarak belirlendi. Buna karşın bütçe giderleri, bu dönemde 827 milyar 706 milyon lira seviyesine ulaşarak %81,6 oranında bir artış gösterdi.

Ocak-Temmuz Dönemi Değerlendirmesi

Ocak ile Temmuz ayları arasında ise bütçe gelirleri 4 trilyon 562 milyar 295 milyon lira olarak kaydedildi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %91,3 artış anlamına geliyor. Aynı dönemde, bütçe giderleri 5 trilyon 406 milyar 254 milyon lira seviyesine çıkarak %91,8 artış yaşadı.

Bütçe Açığı

Temmuz ayı itibarıyla merkezi yönetim bütçesi 96 milyar 776 milyon lira açık verirken, Ocak-Temmuz döneminde ise bu açık 843 milyar 960 milyon lira olarak belirlendi.

Bu veriler, Türkiye'nin bütçe uygulama sonuçlarının genel durumunu yansıtırken, ilerleyen dönemlerde ekonomik dengelerin ne yönde şekilleneceği merakla bekleniyor.

(Sürecek)