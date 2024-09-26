2023 Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu Yayınlandı

Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2023

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan 2023 Yapı Sektörü Raporu, ülkemizin inşaat malzemesi dış satımında önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koydu. Türkiye, 29,2 milyar dolarlık dış satımı ile 2023'te dünya genelinde en büyük 7'nci ihracatçı ülke konumuna yükseldi.

Global Pazar Büyümesi ve Türkiye'nin Konumu

Rapora göre, dünya inşaat malzemesi pazarı 2022'ye göre yüzde 2,7 artarak 6,52 trilyon dolara ulaştı. Ancak, 2023 yılında dünya inşaat malzemesi ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5,4 azalarak 1,12 trilyon dolara geriledi. Çin, 302,2 milyar dolarlık ihracatı ile liderliğini sürdürürken, Türkiye'nin 29,2 milyar dolarlık ihracatı dikkat çekti.

İthalat ve İç Pazar Durumu

2023 yılı itibarıyla Türkiye, 11,35 milyar dolarlık inşaat malzemesi ithalatı ile 24'üncü en büyük ithalatçı ülke oldu. İç pazarda ise inşaat malzemesi talebi artarak toplam pazar büyüklüğü 2 milyar 391 milyon lira olarak kaydedildi. Raporda, Türk inşaat malzemesi ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 13,4 azaldığı vurgulandı.

ABD, Türkiye'nin Ana İhracat Pazarı

Türkiye'nin 2023 yılında en büyük ihracat pazarı olan ABD, sırasıyla Almanya ve Irak ile takip ediliyor. Ancak, Türkiye'nin dünya inşaat malzemesi ihracatındaki payı da yüzde 2,62 seviyesine gerilemiş durumda.

Sektör Değerlendirmesi

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, raporun sektör için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Düzenli veri akışının, sektördeki karar alma süreçlerine katkı sağladığını ifade etti. Bu rapor, 2018 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunuluyor.