2024 İhracat Beklentisi: Lojistik ve Taşımacılık Gelirleri 39 Milyar Doları Aşacak

Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerinde 2024 Beklentileri

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, Türkiye'nin 2024 yılına ait lojistik ve taşımacılık hizmetleri ihracatının 39 milyar doları aşacağını duyurdu. Engin, sektörde net bir büyüme yaşandığına dikkat çekerek, "Özellikle hacimsel olarak net bir büyüme içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Sektördeki Gelişmeler ve Zorluklar

Engin, UTİKAD tarafından düzenlenen toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in devam eden saldırıları gibi konuların lojistik sektörü üzerindeki etkilerinden bahsetti. Ayrıca, Süveyş Kanalı ile ilgili olumsuzlukların gelecekte iyileşebileceğini vurguladı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Önemi

Engin, Kalkınma Yolu Projesi'nin tamamlanmasının Türkiye için büyük fayda sağlayacağını belirtti. Proje sayesinde Irak ile Avrupa arasında karayolu ve demiryolu bağlantılarının sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Engin, "Bu proje, kargo taşımacılığının demir yoluyla artırılmasını sağlayacak" dedi.

Hizmet İhracatında Lojistik ve Taşımacılığın Yeri

Türkiye'nin hizmet ihracatındaki lojistik ve taşımacılığın payı, 2023'te 38 milyar 931 milyon dolara ulaşarak %36,71 pay elde etti. Engin, 2024'te bu gelirin 39 milyar doları aşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

2025 Beklentileri ve Transit Taşımacılık

Engin, 2025'te sektördeki beklentilerini şu şekilde sıraladı: "Türkiye üzerinden geçen transit taşımacılığın geliştirilmesi, demir yolu yük taşımacılığında altyapı yatırımlarının artırılması ve vize süreçlerinin iyileştirilmesi gibi hedeflerimiz var".

Suriye Üzerinden Taşımacılık

UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Delgezenli, Türk tırlarının Suriye üzerinden geçerek güneydeki ülkelere ulaşmasının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ancak zaman içerisinde bu imkânların oluşabileceğini belirtti. Delgezenli, "Suriye'den geçerek daha güneydeki ülkelere ulaşma imkanının yakın zamanda olacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.