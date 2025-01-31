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2024 Sanayi Kapasite Raporu: Çalışan Sayısı 4 Milyonu Aştı

2024'te sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 4 milyon 7 bin 51'e yükseldi, KOBİ'lerin payı azaldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:13
2024 Sanayi Kapasite Raporu: Çalışan Sayısı 4 Milyonu Aştı

2024 Sanayi Kapasite Raporu Açıklandı

2024 yılı itibarıyla sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 0,32 artarak 4 milyon 7 bin 51 kişiye yükseldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaştı.

Kapasite Raporu Sayısında Düşüş

Rapora göre, 2023 yılında 97 bin 346 olan kapasite rapor sayısı, 2024'te yüzde 3,28 azalışla 94 bin 150 olarak kayıtlara geçti. Bu raporların ait olduğu tesislerin %43,27'sinde 1-9, %39,73'ünde 10-49, %8,15'inde 50-99, %6,17'sinde 100-249, ve %2,68'inde 250'den fazla çalışan bulunmaktadır.

İstihdam Dağılımı ve Lider Şehirler

Toplam çalışan sayısının dağılımı incelendiğinde, %5,11'i 1-9 çalışan bulunan tesislerde, %21,66'sı 10-49, %13,49'u 50-99, %22,33'ü 100-249 ve %37,42'si 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edilmektedir. En fazla istihdamı sağlayan iller ise sırasıyla; İstanbul (761 bin 209), Bursa (335 bin 441), İzmir (262 bin 768), Kocaeli (255 bin 979) ve Ankara (233 bin 671) olarak belirlendi.

KOBİ'lerin Payı Azalıyor

Bu dönemde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdam payı %63,06'dan %62,58'e gerilerken, büyük firmaların payı %36,94'ten %37,42'ye yükseldi. En çok istihdam artışı gösteren iller ise sırasıyla Sakarya (%20,60), Iğdır (%16,73), Yozgat (%14,12), Zonguldak (%11,86) ve Kırıkkale (%10,52) olarak kaydedildi.

İstihdamda Düşüş Yaşanan Şehirler

İstihdam azalışının en çok yaşandığı şehirler arasında ise %14,64 ile Malatya, %20,33 ile Bayburt, %20,4 ile Gümüşhane, %26,46 ile Muş ve %30,97 ile Ağrı yer aldı.

Teknoloji ve Mühendislik Alanında Gelişmeler

Sanayi tesislerinde çalışan mühendislerin dağılımı incelendiğinde, Doğu Marmara (50 bin 735 mühendis) en yüksek istihdam oranına sahipken, bu bölgeyi Batı Anadolu (45 bin 894), İstanbul (43 bin 602), Ege (29 bin 424) ve Akdeniz (12 bin 595) takip etmektedir.

Yüksek Teknoloji ve Kapasite Raporları

Yüksek teknoloji alanındaki sanayi tesislerinin oranı %2,36'dan %2,48'e yükselirken, orta-yüksek teknoloji tesislerinin oranı %24,12'den %26,6'ya çıktı. Yüksek teknoloji kapsamındaki kapasite raporları ise 2 bin 938 olarak kaydedildi.

Bölgesel Dağılım

En çok kapasite raporu düzenlenen 5 il ise İstanbul (25 bin 984), Bursa (6 bin 437), Ankara (6 bin 339), İzmir (5 bin 899) ve Konya (4 bin 170) oldu. En az kapasite raporu düzenlenen iller arasında ise Bayburt (14), Ardahan (26) ve Tunceli (37) dikkat çekmektedir.

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