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İş Dünyası Temsilcilerinden TCMB'nin Faiz İndirimine Değerlendirme

İş dünyası liderleri, TCMB'nin faiz indirimini değerlendirerek enflasyonla kur arasındaki ilişkileri vurguladı. Faiz indirimleri, ticari kredilere etkisi için önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:20
İş Dünyası Temsilcilerinden TCMB'nin Faiz İndirimine Değerlendirme

TCMB'nin Faiz Kararı Sonrası İş Dünyası Tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan indirerek %45'e çekti. Bu karar, iş dünyası temsilcileri tarafından dikkatle değerlendirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, faiz indirimlerinin ihracatçılar için önemli olduğunu vurgulayarak, enflasyon ile kur arasındaki ilişkinin de kurulması gerektiğini ifade etti.

Gültepe: Maliyetlerin Daraltılması Gerekiyor

Gültepe, "Politika faizinde yapılan her indirim, reeskont kredilerine de yansıyacaktır. Ancak, 2024'te girdi maliyetleriyle kur arasındaki farkın daraltılması önemli," diyerek TCMB'nin enflasyon ile kur arasındaki korelasyonu sağlama konusuna dikkat çekti.

İTO Başkanı Avdagiç: Ticari Kredilere Yansıması Bekleniyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüşe zarar vermemesi gerektiğini belirtti. Avdagiç, mevcut indirimlerin ticari kredi faizlerine hızlıca yansımasını beklediklerini açıkladı.

MÜSİAD: 2025 İçin Motivasyon Kaynağı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da, geçen yılın ikinci yarısındaki finansman zorluklarını hatırlatarak, faiz indiriminin iş dünyasına yönelik bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. 2024'ün olumsuz etkilerinin 2025'te azalacağına inandığını belirtti.

ASKON: Enflasyonla Mücadeleye Bağlı Faiz Düşüşü

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, enflasyonla mücadele kapsamında, iyi verilere bağlı olarak faizlerin düşeceğini vurguladı. Yıl sonunda faizin %30-35 seviyelerine inebileceğini öngördüğünü belirtti.

İSTİB Başkanı: KOBİ'lere Destek Olunmalı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, faiz indirimlerini ölçülü bir yaklaşımla sürdürdüklerini ifade ederek, enflasyonda iyileşme kaydedilmesine rağmen baskının devam ettiğine dikkat çekti. Ayrıca, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak modellerin devreye alınması gerektiği mesajını verdi.

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