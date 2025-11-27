Söke TARİŞ 131 No’lu Kooperatifi 2024-2025 Mali Genel Kurulu Yapıldı

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:48
Genel Kurul Toplantısı ve Divan

TARİŞ Söke 131 No’lu Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin 2024-2025 yılı olağan mali genel kurul toplantısı, TARİŞ Söke tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya bakanlık temsilcileri ve üretici ortaklar katıldı. Divan başkanlığını A. Kaan Akın, divan katipliklerini ise Mustafa Balıkçı ve Zihni Karalar yaptı.

Açılış Konuşması: İklim ve Fiyat Kaygıları

Genel kurulda açılış konuşmasını Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer yaptı. Başkan Özer, iklim koşulları ve fiyatları dikkate alarak son yılların en zor sezonunun yaşandığını belirtti ve TARİŞ Söke Pamuk Kooperatifi olarak cefa ve fedakârlık gösterdiklerini vurguladı.

Özer, tüm Ege’de tahminlerin en az yüzde 15 altında rekolte düşüşü olmasına rağmen Söke Kooperatifi'nin tatmin edici bir pamuk alımı gerçekleştirdiğini aktardı. Başkanın sözleri arasında "Hepimiz aynı gemideyiz. Üç yıldır aynı fiyata pamuk satıyoruz. Girdi maliyetlerimiz ise çok yükseldi" ifadeleri öne çıktı. Ayrıca "devlet bir an önce yeni bir destekleme modeli geliştirmeli ve pamuk üreticisine destek vermelidir" çağrısını yineledi.

Buğday ve Üretici Destekleri

Önümüzdeki sezon için Söke'de 200 bin dekarı aşan buğday ekimi yapıldığını belirten Özer, Söke için buğday ekiminin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Başkan, üreticilere yönelik desteğin süreceğini vurgulayarak "Buğday kısmında üreticilerin şüphesi olmasın, ana sözleşmeye buğday ile ilgili bir madde eklenmesi için çalışmamız var. Ayrıca buğday üreticisine gübrede destek olacağız. Gübre düşünceniz olmasın" dedi. Ayçiçeği alımlarının da devam edeceği ifade edildi.

TARİŞ Pamuk Birliği ile Yaşanan Sorunlar

Toplantıda TARİŞ Pamuk Birliği ile yaşanan gerginliklere de değinildi. Başkan Özer, Söke'nin sadece Birliğin en büyük kooperatifi olmakla kalmayıp Türkiye'deki en büyük kooperatiflerden biri olduğunu belirterek, Birlik içinde Söke'ye yönelik dışlama ve ayrımcılık iddialarını dile getirdi. Özer, "Sıra yokken çekirdeklerimizi bekletiyor. Şoförlerimize yemek dahi vermiyor. Yandaş kooperatiflere destek verip, Söke’yi kapatmaya çalışıyorlar" eleştirisinde bulundu.

Aynı zamanda muhalif kesimlere de çağrı yapan Özer, "İzmir seviciliğini bırakın. Muhalefet yaparken Söke’ye zarar vermeyin. Ocak ayında yapılacak birlik genel kurulunda gelin hep beraber Söke çiftçisi ve ortağı olarak hesap soralım" dedi.

Gündem Maddeleri ve Kararlar

Genel kurulda kooperatifin faaliyet raporları, finansman tabloları ve denetim raporları okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca bazı işletmelerin üzerine güneş enerji panelleri kurulması gibi yeni yatırımlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, alınan kararların açıklanması ve katılımcıların değerlendirmeleri ile sona erdi.

