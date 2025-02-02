2024'te Cebe 1,5 Milyar Liralık Bozuk Para Girdi

2024'te Dolaşıma Giren Bozuk Para Miktarı ve Değeri

2024 yılı boyunca Türkiye'de cebe yaklaşık 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 liralık bozuk para girdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, toplamda 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para piyasaya sürüldü.

Dolaşıma çıkan bu bozuk paraların ayrıntıları ise dikkat çekici. Yıl içerisinde 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş madeni para tedavüle sunuldu.

2023 ile Karşılaştırma

Geçtiğimiz yıl olan 2023'te ise cebe giren bozuk para miktarı 659 milyon 542 bin 600 lira olarak kaydedilmişti. 2023'te toplam 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para dolaşıma verildi.

Darphane, 2023'te 21 milyon 781 bin 200 adet 5 lira, 463 milyon 288 bin 100 adet 1 lira, 105 milyon 468 bin adet 50 kuruş, 105 milyon 788 bin adet 25 kuruş, 78 milyon 567 bin adet 10 kuruş, 6 milyon 120 bin adet 5 kuruş ve 480 bin adet 1 kuruş madeni parayı dolaşıma çıkarmıştı.

2024 yılında tedavüldeki madeni paraların miktar ve değerleri ise şu şekildedir:

5 TL: 162.628.607 adet - Değer: 813.143.035 TL

162.628.607 adet - Değer: 813.143.035 TL 1 TL: 585.240.000 adet - Değer: 585.240.000 TL

585.240.000 adet - Değer: 585.240.000 TL 50 Kuruş: 102.424.500 adet - Değer: 51.212.250 TL

102.424.500 adet - Değer: 51.212.250 TL 10 Kuruş: 18.222.000 adet - Değer: 1.822.200 TL

18.222.000 adet - Değer: 1.822.200 TL 5 Kuruş: 3.354.000 adet - Değer: 167.700 TL

3.354.000 adet - Değer: 167.700 TL 1 Kuruş: 676.000 adet - Değer: 6.760 TL

Toplam: 872.545.107 adet - Değer: 1.451.591.945 TL