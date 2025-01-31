DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,36 -0,08%
ALTIN
3.240,34 -0,81%
BITCOIN
3.750.903,15 0,52%

2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!

2024 yılı itibarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda toplam 99 bin 460 kişi görev yapıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:47
2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!

KİT'lerdeki İstihdam Rakamları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2024 yılı itibarıyla toplam 99 bin 460 kişi görev yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, / geçen yılın son çeyreğine ait KİT'lerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Çalışan Sayıları ve Dağılımı

Açıklanan verilere göre söz konusu dönemde KİT'lerde ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 94 bin 624 kişi çalışmakta. Bu kişilerin 94 bin 437'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda görev alırken, 187'si özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam edilmektedir.

İstihdam edilenlerin dağılımı şu şekildedir: 4 bin 274 memur, 43 bin 701 sözleşmeli, 42 bin 255 kapsam içi işçi, 3 bin 576 kapsam dışı işçi ve 631 geçici işçi. Böylelikle KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda toplam 99 bin 460 kişi görev yapmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hazine'nin 2024 Yılı Vergi Dışı Normal Gelirleri 54,2 Milyar Lira Oldu
2
2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!
3
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Günü Kapatıyor
4
GCM Yatırım 2024 Strateji Raporu Yayınlandı
5
Bakan Yumaklı: 2024'te Tarımda Yeni Rekorlar
6
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı: 10.004,38 Puan
7
Türkiye'nin Döngüsel Ekonomi İnisiyatifi Brüksel'de Tanıtıldı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!