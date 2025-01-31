2024'te KİT'lerde 99 Bin 460 Kişi Çalışıyor!

KİT'lerdeki İstihdam Rakamları

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda, 2024 yılı itibarıyla toplam 99 bin 460 kişi görev yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, / geçen yılın son çeyreğine ait KİT'lerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

Çalışan Sayıları ve Dağılımı

Açıklanan verilere göre söz konusu dönemde KİT'lerde ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda 94 bin 624 kişi çalışmakta. Bu kişilerin 94 bin 437'si Hazine portföyündeki kuruluşlarda görev alırken, 187'si özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam edilmektedir.

İstihdam edilenlerin dağılımı şu şekildedir: 4 bin 274 memur, 43 bin 701 sözleşmeli, 42 bin 255 kapsam içi işçi, 3 bin 576 kapsam dışı işçi ve 631 geçici işçi. Böylelikle KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda toplam 99 bin 460 kişi görev yapmaktadır.