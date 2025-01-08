2024'te Türkiye'de 100 Bine Yakın Elektrikli Otomobil Satıldı

2024'te Elektrikli Otomobil Satışında Rekor Artış

Türkiye'de 2024 yılı, tam elektrikli otomobil satışlarında dikkat çeken bir yükselişle geçti. Ocak ayından aralık ayına kadar, bu segmentteki satış adedi yüzde 51,7 artarak toplam 99 bin 489 adede ulaştı. Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı ise %6,8'den %10,1'e yükseldi.

Pazar Genelindeki Sellere Bakış

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te bir önceki yıla göre %0,5 artış göstererek 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı. Bu, tarihi bir rekor olarak kaydedildi.

Kapsamlı verilerde otomobil satışları 980 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları ise 258 bin 168 adet oldu. Tam elektrikli otomobil satışlarının yanı sıra hibrit araçların payı da önemli bir artış gösterdi; hibrit otomobillerin payı, %11,1'den %18,8'e yükseldi.

Togg, Elektrikli Otomobil Pazarında Lider Konumda

2024 yılı itibarıyla Togg, elektrikli otomobil pazarında 30 bin 93 adet satış gerçekleştirerek liderliğini sürdürdü. Togg'un pazar payı, %30 olarak kaydedildi. Böylece, satılan her 3 elektrikli otomobilden birinin Togg logosuna sahip olduğu görüldü.

Marka ve Model Bazında Satışlar

Marka bazında elektrikli otomobil satışları incelendiğinde, Togg'u 11 bin 534 adetle Tesla ve 10 bin 173 adetle BMW izledi. Mercedes-Benz 5 bin 164, KG Mobility (Ssangyong) ise 4 bin 708 satışla takip etti.

Model bazında ise ilk sırada Togg T10X, ardından Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI Countryman yer aldı.

Aralık Ayında Elektrikli Araç Satışları Patladı

Aralık ayında toplam 134 bin 811 otomobil satıldı ve elektrikli otomobil satışları %91,3 artarak 21 bin 598 adede ulaştı. Bu süreçte pazar payı da %16'ya yükseldi. Aralık ayında satılan her 10 sıfır otomobilden yaklaşık 2'si elektrikli oldu.

Togg T10X, aralık ayında elektrikli otomobil satışlarında %26 payla liderliğini sürdürdü. Bu ayda Togg 5 bin 789, Tesla 2 bin 307, BMW 2 bin 140 adetlik satışlar gerçekleştirdi. MINI ve Mercedes-Benz ise sırasıyla 706 ve 632 satışla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.