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2024'te Türkiye'de Gayrimenkul Satışları %3,9 Arttı

Türkiye'de 2024'te gayrimenkul satışları 3 milyon 65 bin 872'ye yükselirken, tapu harcı geliri %60 artışla 96 milyar 133 milyon lirayı aştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:10
2024'te Türkiye'de Gayrimenkul Satışları %3,9 Arttı

Türkiye Genelinde Gayrimenkul Satışları Artış Gösterdi

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satışı gerçekleşti. 2024 yılı itibarıyla bu rakam, 2023'e göre %3,9 artış gösterdi ve elde edilen tapu harcı geliri 96 milyar 133 milyon lirayı geçti. UĞUR ASLANHAN'ın haberine göre, tapuda gerçekleştirilen işlem sayısı ise 18 milyon 726 bin 979 olarak kaydedildi.

Tapu işlemlerinin Dağılımı

Bu dönemde tapuda yapılan işlemlerin 3 milyon 65 bin 872'sini gayrimenkul satışları oluştururken, diğer işlemler arasında 1 milyon 354 bin 35 ipotek, 477 bin 974 intikal ve 110 bin 238 düzeltme işlemi gerçekleştirildi.

Tapu Harcı Gelirinde Önemli Artış

Önceki yıla göre %60'lık bir artış gösteren tapu harcı geliri, toplamda 96 milyar 133 milyon lira seviyesine ulaştı. En yüksek tapu harcı geliri aralık ayında elde edilirken, bu rakam 16 milyar 13 milyon lira olarak belirtildi. En düşük gelir ise ocak ayında, 5 milyar 199 milyon lira oldu.

İstanbul, Gayrimenkul Satışlarında Lider

En fazla gayrimenkul satışı yapılan şehir 357 bin 873 işlem ile İstanbul oldu. Bunu 209 bin 244 ile Ankara ve 144 bin 183 ile İzmir takip etti. İstanbul, tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç gelirinde de lider durumda, bu rakam 27,5 milyar lira olarak kaydedildi.

Yıllara Göre Gayrimenkul Satışları

  • 2023: 2 milyon 949 bin 437
  • 2022: 3 milyon 234 bin 200
  • 2021: 3 milyon 20 bin 225
  • 2020: 2 milyon 754 bin 550

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