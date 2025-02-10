2024'te Türkiye'nin Hayvan Sayısı Artarken Bal Üretimi Düşüşte

Türkiye'nin Hayvansal Üretim İstatistikleri 2024

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2024'te bir önceki yıla göre %2,4 artarak 16 milyon 986 bine ulaştı. Sığır sayısı %2,5 artışla 16 milyon 824 bin, manda sayısı ise %0,2 yükselişle 162 bin 51 olarak belirlendi.

Küçükbaş Hayvan Sayısındaki Artış

Küçükbaş hayvan sayısı da 2024'te bir önceki yıla göre %4,8 artarak 54 milyon 903 bin oldu. Koyun sayısı bu süreçte %4,8 yükselerek 44 milyon 81 bin, keçi sayısı ise %5 artışla 10 milyon 822 bin başa çıktı.

Bal ve İpek Üretimine Dair Veriler

Bununla birlikte, bal üretimi 2024'te 2023 yılına kıyasla %16,9 azalarak 95 bin 492 ton oldu. Öte yandan, yaş ipek kozası üretimi ise aynı dönemde %8,6 artış göstererek 85 ton olarak kaydedildi.