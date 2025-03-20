2024’te Türkiye'nin İşsizlik Oranı Son 12 Yılın En Düşüğüne İndi

Türkiye'de İşsizlik Oranı Düşüş Gösterdi

Türkiye, 2024 yılı itibarıyla işsizlik oranını önemli ölçüde düşürdü. Ülke genelinde işsizlik oranı, 2023 yılına göre 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesine indi. Bu rakam, son 12 yıl içinde kaydedilen en düşük işsizlik oranı olarak dikkat çekiyor.

Ekonomik Verilerin Etkisi

Uzmanlar, bu düşüşün ekonomik büyüme, istihdam arttırıcı politikalar ve yeni iş fırsatlarının yaratılması gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıca, iş gücü piyasasındaki bu iyileşmenin, Türkiye'nin ekonomik istikrarı için olumlu bir gösterge olduğu ifade ediliyor.

Sonuç olarak, Türkiye'nin işsizlik oranındaki bu düşüş, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor ve ilerleyen dönemde bu trendin devam etmesi bekleniyor.