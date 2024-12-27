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2024 Türkiye Gelir Dağılımı İstatistikleri: Eşitsizlikte Düşüş

Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'nin payı 2024'te düştü, en düşük gelire sahip olanın payında ise artış görüldü.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:32
2024 Türkiye Gelir Dağılımı İstatistikleri: Eşitsizlikte Düşüş

Türkiye Gelir Dağılımında Önemli Değişiklikler

Türkiye'de gelir dağılımı üzerindeki en son veriler, 2024 yılı itibarıyla önemli değişiklikler gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Gelir Dağılımı İstatistikleri" bültenine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, %0,6 azalarak %48,1 seviyesine geriledi. Diğer yandan, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun geliri ise %0,2 artış göstererek %6,3'e yükseldi.

Gini Katsayısındaki Düşüş

Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçen bir başka önemli gösterge olan Gini katsayısı da bu yıl itibarıyla azalmış durumda. 2024 yılı için yapılan hesaplamalar sonucunda Gini katsayısı, %0,007 azalarak 0,413 olarak tahmin edildi. Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitlik artarken, 1'e yaklaştıkça eşitsizlik artmaktadır.

Sosyal transferlerin gelir dağılımı üzerindeki etkisini değerlendirmek için de farklı hesaplamalar yapılmış. Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,476 olarak hesaplanırken, emekli, dul ve yetim maaşları hariç tutulduğunda bu değer 0,423 olarak belirlenmiştir.

Bu veriler, Türkiye'deki gelir dağılımındaki değişimleri ve sosyal eşitsizlik konusundaki gelişmeleri gözler önüne seriyor.

(Sürecek)

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