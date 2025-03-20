2024 Türkiye İş Gücü İstatistikleri: İstihdam Artışı ve İşsizlik Oranları

İstihdamda Önemli Artış: 32 Milyon 620 Bin Kişi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı, geçen yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 1,2 puan artışla %49,5 olarak belirlendi.

Genç İşsizlik Oranı Düşüşte

2024 yılı için tahmin edilen işsizlik oranları ise erkeklerde %7,1, kadınlarda ise %11,8 olarak kaydedildi. 15-24 yaş aralığındaki gençler için ise işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %16,3 oldu; bu yaş grubunda erkeklerde %13,1, kadınlarda ise %22,3 olarak tespit edildi.

Sektör Bazında İstihdam Dağılımı

2024 yılı itibarıyla Türkiye'de 4 milyon 827 bin kişi tarım, 6 milyon 746 bin kişi sanayi, 2 milyon 162 bin kişi inşaat, 18 milyon 886 bin kişi ise hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Tarımda 132 bin, sanayide 35 bin, inşaatta 165 bin, hizmet sektöründe ise 656 bin kişi sayısı artış gösterdi. İstihdamın sektörel dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

%14,8 Tarım

Tarım %20,7 Sanayi

Sanayi %6,6 İnşaat

İnşaat %57,9 Hizmet

İş Gücüne Katılım ve Atıl İş Gücü Oranları

İş gücüne katılım oranı, geçen yıla göre 0,9 puan artarak %54,2 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde %72, kadınlarda ise %36,8 şeklinde belirlendi. Buna ek olarak, zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2024 yılı için %26,7’ye yükseldi.

İllere Göre İşsizlik ve İstihdam Oranları

Geçen yıl işsizlik oranının en yüksek olduğu iller Burdur ve Kastamonu ile %4, en düşük oran ise Hakkari ile %18,3 olarak belirlendi. İstihdam oranında ise %60,6 ile Ardahan en yüksek orana sahipken, %35,3 ile Hakkari en düşük orana sahip oldu.

2024 Yılına Ait Önemli Göstergeler