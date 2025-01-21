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2024 Yılında Türkiye'de 1 Milyon 478 Bin 25 Konut Satıldı: Yabancı Satışlarda Düşüş

Türkiye'de 2024'te konut satışları 1 milyon 478 bin 25 olarak kaydedilirken, yabancılara yapılan satışlarda %32,1'lik düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:58
2024 Yılında Türkiye'de 1 Milyon 478 Bin 25 Konut Satıldı: Yabancı Satışlarda Düşüş

Türkiye'de Konut Satış Rakamları 2024 Yılında Açıklandı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2024'te Türkiye genelinde toplam 1 milyon 478 bin 25 konut satıldı. Yabancı alıcılara yapılan konut satışı ise yıllık bazda %32,1 azalarak 23 bin 781'e geriledi.

Yabancılara Konut Satışı

2024 yılına ait istatistikler, 2023'ün aralık ayında yabancılara 2 bin 418 konut satışının gerçekleştiğini gösteriyor. Bu değer, yıllık bazda %17,2'lik bir artış

Yabancılara yapılan satışlarda İstanbul 8 bin 416 konutla ilk sırada yer alırken, Antalya 8 bin 223 ve Mersin 2 bin 112 konutla onu takip etti. Ülke uyrukları arasında ise en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapılırken, bunu İran ve Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli Konut Satışlarında Artış

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2024'ün aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %285,3 artarak 23 bin 277'ye yükseldi. Ancak 2024 ocak-aralık döneminde ipotekli konut satışları %10,8 azalarak 158 bin 486 olarak kaydedildi. Aralık ayında ipotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı ise %10,9 oldu.

İlk El ve İkinci El Konut Satışları

İlk el konut satışları, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre %49,5 artarak 76 bin 629 seviyesine ulaştı. 2024 yılındaki toplam ilk el konut satışları ise geçmiş yılın aynı dönemine göre %27,6 artış göstererek 484 bin 461 oldu. İkinci el konut satışları ise %55,7 artarak 136 bin 8 olarak kaydedildi.

Özetle, Türkiye genelinde konut satışları artış gösterirken, yabancılara yapılan satışlardaki düşüş dikkat çekiyor.

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