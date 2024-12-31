2025 Doğal Gaz Dağıtımında Bağlantı ve Hizmet Bedellerinin Üst Sınırları Belirlendi

EPDK'dan Doğal Gaz Dağıtım Ücretleri İçin Yeni Düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. Kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Bedel Sınırları

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketleri için 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak abone bağlantı bedeli üst sınırı 6 bin 154 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ilave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak tespit edilmiştir.

Diğer Ücretler

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1,630 lira, sayaç açma kapama bedeli ise 157 lira olarak belirlenmiştir. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişkenlik gösterecektir.

Bu yeni düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.