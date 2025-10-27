2025 Dünya Gıda Günü Paneli Ankara'da: Türkiye'nin Tarım Gücü ve Gıda Güvenliği

2025 Dünya Gıda Günü Paneli Ankara'da gerçekleştirildi

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) ile Dünya Gıda Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen "2025 Dünya Gıda Günü Paneli", Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Müzesi'nde gerçekleştirildi. Panelde Türkiye'nin tarımsal kapasitesi, küresel gıda arz güvenliği ve artan çevresel riskler gündeme geldi.

Nihat Zeybekci: Türkiye tarımsal üretimde büyük ilerleme kaydetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, konuşmasında tarımın ekonominin başlangıcı olduğuna dikkat çekerek insanlığın temel ihtiyaçlarını beslenme, barınma ve güvenlik olarak sıraladı. Zeybekci, tarımsal üretimin insan varlığıyla eşdeğer olduğunu vurguladı ve nüfus artışı ile üretim artışı arasındaki uyumsuzluğa işaret etti.

Zeybekci, dünyada son 50 yılda nüfusun iki katına çıktığını ve son 10 yılda afetlerin artış gösterdiğini belirterek, afetlerin ekonomik karşılığının yüzlerce trilyon dolar seviyelerinde olduğuna dikkat çekti. Bu kayıpların büyük bir kısmının tarımda gerçekleştiğini söyleyen Zeybekci, sel ve kuraklığın artarak devam edeceğini ve gıda açısından ciddi tehditler oluşturacağını ifade etti.

Zeybekci ayrıca, "Dünyada özellikle sel ve kuraklık gibi afetlerde artarak devam edecek ve ciddi tehditler oluşturacak." değerlendirmesini yaptı ve İsrail'in Gazze politikalarını insanlık tarihi açısından kınadı.

Zeybekci'nin öne çıkardığı bir diğer nokta ise Türkiye'nin tarımsal başarılarıydı: "Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla 25,5 milyar dolardan 75 milyar dolara çıktı. Bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, hayal etme gücü ve dirayeti var."

Konuşmasında nadir elementler tartışmasına da değinen Zeybekci, gıda ve su'yu insanlık tarihinin en önemli nadir elementleri olarak nitelendirdi ve israfın önlenmesi ile yetersiz beslenmenin engellenmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Mehmet Mehdi Eker: Tarım, kültürün ve geleceğin temeli

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Türkiye'nin coğrafya, kültür ve tarihten beslenen büyük bir tarımsal güce sahip olduğunu belirtti. Eker, küresel ısınma, savaş, ticari ambargo ve kısıtlamaların yetersiz beslenme sorununu derinleştirdiğini söyledi ve dünya genelinde yetersiz beslenen kişi sayısının arttığını kaydetti.

Eker ayrıca su kaynaklarındaki düşüşe dikkat çekerek barajlardaki ve yeraltı su seviyelerinin gerilemesinin önemle ele alınması gerektiğini vurguladı. BM'nin bazı küresel sorunları çözmede yetersiz kaldığını belirten Eker, tarımın salt üretim değil aynı zamanda kültür olduğunu ifade etti ve "Tarım yoksa gıda, beslenme ve yaşam yok" mesajını verdi.

Eker, Gazze'ye yönelik aç bırakma politikalarını da tarihte benzeri olmayan bir insanlık suçu olarak nitelendirdi.

Panelde öne çıkan diğer değerlendirmeler

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen "Küresel Gıda Arz Güvenliğinde Türkiye'nin Rolü Paneli"'nde birçok yetkili görüşlerini paylaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl dünya genelinde hububat ürünlerinde bir düşüş yaşandığını, ancak kıtlığı çağrıştıracak bir tablonun söz konusu olmadığını belirtti.

Güldal, dünyada geçen yıl 1,6 derece ile rekor sıcaklık artışı kaydedildiğini hatırlatarak, her bir derecelik ısınmanın tarımsal üretimde yaklaşık %8 azalmaya yol açtığını vurguladı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise tarımın gelecek nesiller için vazgeçilmez olduğunu söyleyerek sürdürülebilirlik ilkesinin önemini öne çıkardı. Selışık, bu yılki motto olan "El ele"nin, gıda güvenliğini sağlamak için birlikte hareket etme gereğini ifade ettiğini belirtti.

Panelde ayrıca Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcısı Işıl Cemali Doğan, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy ve TARPOL'den Mehmet Hasdemir söz aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

Panel, Türkiye'nin tarımsal gücünün vurgulanması, iklim değişikliği ve su kaynakları başta olmak üzere küresel risklerin ele alınması ile sürdürülebilir çözümler geliştirme çağrılarıyla tamamlandı.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) ile Dünya Gıda Örgütü (FAO) tarafından organize edilen "2025 Dünya Gıda Günü Paneli", Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Müzesi'nde yapıldı. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (ortada) ile TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker (sol3) de katıldı.